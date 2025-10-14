LA DEMOCRACIA CRISTIANA OFICIALIZA SU APOYO A LA CANDIDATURA DE PABLO BUSSENIUS EN MAGALLANES

​ En un acto realizado en la sede regional de la Democracia Cristiana en Punta Arenas, la colectividad oficializó su apoyo a la candidatura de Pablo Bussenius, representante del Partido Socialista e integrante del pacto Unidad por Chile, quien aspira a representar a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en el Congreso Nacional.



El encuentro, que reunió a dirigentes, militantes y simpatizantes de la DC, fue encabezado por su presidenta regional, Gloria Chodil, junto a históricos dirigentes como Juan Morano, ex alcalde de Punta Arenas y actual consejero regional, y José Aguilante, ex concejal y comunicador social.



Durante la ceremonia, los líderes democratacristianos coincidieron en que la candidatura de Bussenius representa una opción seria, honesta y con verdadero compromiso regional, destacando la necesidad de fortalecer los acuerdos programáticos entre las fuerzas progresistas.



“El consenso es esencial para hacer política pública. En Magallanes tenemos una historia de trabajo conjunto con el Partido Socialista. Juntos construimos el primer gobierno de la Concertación en la región, juntos levantamos la Nueva Mayoría y hoy apoyamos a Pablo Bussenius como nuestro candidato. La Democracia Cristiana de Magallanes está con Bussenius”, señaló Juan Morano.



Por su parte, José Aguilante subrayó la trayectoria y la seriedad del candidato: “Apoyo decididamente a Pablo porque estoy convencido de que es la mejor carta para representarnos en el Parlamento. Es una persona honesta, trabajadora y comprometida con la región. Lo conozco y sé de su responsabilidad con las causas sociales y los pueblos originarios. Hoy Magallanes necesita renovación, pero también seriedad, y Pablo reúne ambas cualidades”.





La presidenta regional de la DC, Gloria Chodil, reafirmó la decisión del partido: “Tenemos la convicción de que hoy contamos con un buen candidato. Invitamos a toda nuestra militancia y a las personas independientes que confían en la Democracia Cristiana a votar este 16 de noviembre por Pablo Bussenius. Creemos que es quien puede representar con responsabilidad lo que la región necesita en el Congreso”.



Bussenius agradeció el respaldo de la Democracia Cristiana y destacó la importancia de construir unidad desde las convicciones regionales.



“Me siento honrado y agradecido por este apoyo. Hoy nos une la historia, los valores democráticos y la búsqueda de mayor justicia social. Este gesto demuestra que cuando hay grandes propósitos, también puede haber unidad. A todos nos mueve el desarrollo de Magallanes y el bienestar de nuestra gente. Lo que queremos es una mejor región, y para eso estamos aquí: para servir y construir juntos un futuro más justo”.



El acto de proclamación marca un nuevo hito en la campaña de Pablo Bussenius, que ha centrado su mensaje en la transparencia, la participación ciudadana y el desarrollo con equidad para Magallanes, impulsando una propuesta de democracia digital y abierta que busca acercar la toma de decisiones al territorio.



