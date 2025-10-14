Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

14 de octubre de 2025

LA DEMOCRACIA CRISTIANA OFICIALIZA SU APOYO A LA CANDIDATURA DE PABLO BUSSENIUS EN MAGALLANES

​En una muestra de unidad y compromiso por el futuro de la región, la DC regional anunció su respaldo formal a la candidatura del abogado y ex Seremi de Justicia.

FOTO COMUNICADO 2

​ En un acto realizado en la sede regional de la Democracia Cristiana en Punta Arenas, la colectividad oficializó su apoyo a la candidatura de Pablo Bussenius, representante del Partido Socialista e integrante del pacto Unidad por Chile, quien aspira a representar a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en el Congreso Nacional.

El encuentro, que reunió a dirigentes, militantes y simpatizantes de la DC, fue encabezado por su presidenta regional, Gloria Chodil, junto a históricos dirigentes como Juan Morano, ex alcalde de Punta Arenas y actual consejero regional, y José Aguilante, ex concejal y comunicador social.

Durante la ceremonia, los líderes democratacristianos coincidieron en que la candidatura de Bussenius representa una opción seria, honesta y con verdadero compromiso regional, destacando la necesidad de fortalecer los acuerdos programáticos entre las fuerzas progresistas.

“El consenso es esencial para hacer política pública. En Magallanes tenemos una historia de trabajo conjunto con el Partido Socialista. Juntos construimos el primer gobierno de la Concertación en la región, juntos levantamos la Nueva Mayoría y hoy apoyamos a Pablo Bussenius como nuestro candidato. La Democracia Cristiana de Magallanes está con Bussenius”, señaló Juan Morano.

Por su parte, José Aguilante subrayó la trayectoria y la seriedad del candidato: “Apoyo decididamente a Pablo porque estoy convencido de que es la mejor carta para representarnos en el Parlamento. Es una persona honesta, trabajadora y comprometida con la región. Lo conozco y sé de su responsabilidad con las causas sociales y los pueblos originarios. Hoy Magallanes necesita renovación, pero también seriedad, y Pablo reúne ambas cualidades”.


La presidenta regional de la DC, Gloria Chodil, reafirmó la decisión del partido: “Tenemos la convicción de que hoy contamos con un buen candidato. Invitamos a toda nuestra militancia y a las personas independientes que confían en la Democracia Cristiana a votar este 16 de noviembre por Pablo Bussenius. Creemos que es quien puede representar con responsabilidad lo que la región necesita en el Congreso”.

Bussenius agradeció el respaldo de la Democracia Cristiana y destacó la importancia de construir unidad desde las convicciones regionales.

“Me siento honrado y agradecido por este apoyo. Hoy nos une la historia, los valores democráticos y la búsqueda de mayor justicia social. Este gesto demuestra que cuando hay grandes propósitos, también puede haber unidad. A todos nos mueve el desarrollo de Magallanes y el bienestar de nuestra gente. Lo que queremos es una mejor región, y para eso estamos aquí: para servir y construir juntos un futuro más justo”.

El acto de proclamación marca un nuevo hito en la campaña de Pablo Bussenius, que ha centrado su mensaje en la transparencia, la participación ciudadana y el desarrollo con equidad para Magallanes, impulsando una propuesta de democracia digital y abierta que busca acercar la toma de decisiones al territorio.

FOTO COMUNICADO 2

LA DEMOCRACIA CRISTIANA OFICIALIZA SU APOYO A LA CANDIDATURA DE PABLO BUSSENIUS EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A PRESIDIO PERPETUO CALIFICADO A AUTOR DE ROBO CON HOMICIDIO POR ORIENTACIÓN SEXUAL DE LA VÍCTIMA

Leer Más

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –lunes 13 de octubre– a Jesús David Londoño Astaiza a la pena de presidio perpetuo calificado, en calidad de autor del delito consumado de robo con homicidio calificado (ensañamiento y premeditación conocida por orientación sexual de la víctima). Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la ciudad.

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –lunes 13 de octubre– a Jesús David Londoño Astaiza a la pena de presidio perpetuo calificado, en calidad de autor del delito consumado de robo con homicidio calificado (ensañamiento y premeditación conocida por orientación sexual de la víctima). Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la ciudad.

toppuq
nuestrospodcast
REFORMA_1

MÁS DE 3.400 PERSONAS MAYORES DE 82 AÑOS YA RECIBIERON EL AUMENTO DE LA PGU EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Seminario Construyamos el Futuro Mail 2@2x-100

CCHC MAGALLANES INVITA A SEMINARIO CLAVE SOBRE EL FUTURO POLÍTICO Y SOCIAL DE CHILE

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
slepfundacionchile

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL SE CAPACITARON EN INNOVACIÓN

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
20251007_105601

IMPARTEN UN TALLER DE ARTE A ESTUDIANTES DEL COLEGIO ANDINO EN LA CÁRCEL DE PUNTA ARENAS

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909