MILTHZA RODRÍGUEZ RESALTA LA PARTICIPACIÓN DE MAGALLANES EN EL V ENCUENTRO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y COMUNIDADES PORTAL

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Milthza Rodríguez, representante de Comunidades Portal Magallanes, conversó sobre la labor que impulsa la Estrategia de Comunidades Portal, una alianza suprarregional que busca fortalecer el vínculo entre las comunidades locales y las áreas protegidas del país.

Rodríguez explicó que Comunidades Portal reúne a 26 municipios, tres gobiernos regionales, servicios públicos y equipos técnicos, con el propósito de contribuir a una relación mutuamente beneficiosa entre las comunidades y sus áreas protegidas, tanto terrestres como marinas. En la Región de Magallanes, detalló, la iniciativa trabaja junto a las diez municipalidades desde el año 2022, impulsando diversas acciones que mejoran la convivencia entre las comunidades y su entorno natural.

Durante la entrevista, también se refirió al 5° Encuentro de Áreas Protegidas y Comunidades Portal, un espacio nacional de diálogo y colaboración que reúne a comunidades, autoridades, academia y sociedad civil para avanzar en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Este encuentro busca fortalecer los compromisos de Chile de proteger el 30% de su territorio al año 2030 y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde Comunidades Portal Magallanes, Rodríguez destacó la participación regional en el evento, que incluirá una charla TED, un stand informativo y un conversatorio sobre Biodiversidad y Artesanías, en el que participará una artesana del Centro Artesanal Municipal de Punta Arenas. El encuentro, en su quinta versión, es el único evento nacional abierto y gratuito que celebra las áreas protegidas de Chile, reconociendo su aporte ambiental, social y económico, y visibilizando los desafíos que enfrenta el 37% del territorio nacional actualmente bajo protección.





