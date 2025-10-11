Punta Arenas,
11 de octubre de 2025

SE REALIZARÁ EL 1° ENCUENTRO FORMATIVO DE NATACIÓN “YO AMO NADAR”, EVENTO ORGANIZADO POR EL CLUB DEPORTIVO GALVARINO

Este domingo 12 de octubre desde las 09 de la mañana. ​

Piscina 1

A través de su rama de natación en alianza estratégica con el IND que proporciona la piscina para todo el día del encuentro y su personal para la logística junto a los directivos y apoderados del club Galvarino.

El profesor de Educación Física y presidente del Club Edgardo Moreno indica que esta instancia innovadora nace de la necesidad de personas adultos  de desarrollar actividades de bajo impacto a nivel articular y de un alto impacto psicofisicosocial, y las natación es uno de esos deportes.

Agrega que, este certamen reúne usuarios de los talleres Interculturales, de Adultos Mayores y de Nuevas Capacidades del Instituto del Deporte, como también la participación de clubes de natación que tienen escuelas de nado para adultos. La buena acogida al evento se debe a que las categorías no son por edades como se realiza a nivel competitivo, sino que al ser un encuentro formativo las categorías se definen por grupo etáreo y nivel de aprendizaje. Otra innovación lo aporte la inclusión de una prueba que nace para incentivar la participación de los talleres de Nuevas capacidades del IND, la caminata acuática en 25 mt. Se integra a la batería de pruebas, ya que el club deportivo Galvarino se define como un club integrador e inclusivo en sus orígenes y hasta la actualidad.

La 1° Jornada comienza a las 9 de la mañana y se extiende hasta las 13 hrs. Aquí son los adultos mayores y personas con nuevas capacidades quienes enfrentarán el desafío de 25 mt. Estilo libre y espalda y caminata acuática.

Ya en la 2° jornada los adultos de entre 18 y 59 años demostrarán las destrezas adquiridas en algunos casos, mostrarán las mejoras en su nado con el aprendizaje de otros estilos. Pruebas como 25 y 50 mt. En los 4 estilos y las pruebas de relevos serán las que marcarán la jornada de la tarde.

Este evento formativo, reconoce y premia a todos y todas quienes participan porque la competencia en consigo mismos, quien está en el otro carril es compañero no contendor.

El Club Deportivo Galvarino y el Instituto del deporte invita a la comunidad en general a presenciar un evento de natación sin costo al público en general, con personas comunes y corrientes tomando el desafío de autosuperarse y desarrollar determinación al desafío de nadar.


RUTA AL AEROPUERTO CONTARÁ CON NUEVA ILUMINACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DESDE 2026

Autoridades confirmaron que se aseguraron los $21 mil millones para licitar la obra en diciembre, gracias al adelanto del presupuesto 2026.


Autoridades confirmaron que se aseguraron los $21 mil millones para licitar la obra en diciembre, gracias al adelanto del presupuesto 2026.


REUNIÓN EN MOP (3)
DSC01107

SE EFECTUARON TALLERES DE PREPARACIÓN PARA LAS REUNIONES DE LA CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS EN AUSTRALIA

Maria-Gabriela-Huidobro

EL MUNDO SEGÚN LOS NOBEL

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

FOTO CÉDULAS REGISTRO CIVIL ZONA FRANCA5

REGISTRO CIVIL Y ZONAUSTRAL ENTREGAN CÉDULAS GRATUITAS A PERSONAS MAYORES

