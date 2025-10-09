Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de octubre de 2025

ENCUENTRO POR LA EDUCACIÓN “HORIZONTES MAGALLÁNICOS” DESTACÓ PROYECTOS INNOVADORES EN EL AULA

Donde estudiantes y profesores de distintos establecimientos educacionales de la región presentaron proyectos innovadores en el aula.

imagen encuentro de innovación 3

La Secretaría Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena y el Departamento Provincial de Educación realizaron hoy en el Centro Interactivo de Juegos y Movimiento (CIJUM) la actividad denominada “Horizontes Magallánicos: Encuentro por la Educación”, donde estudiantes y profesores de distintos establecimientos educacionales de la región presentaron proyectos innovadores en el aula.


La actividad contó con la participación del director del Centro de Innovación del Ministerio de Educación, Martín Cáceres Murrie, quien expuso sobre “La Inteligencia Artificial en la Educación”. Por su parte, la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Verónica Vallejos Marchant, analizó “El Rol de las Mujeres en Ciencia”.


“En este encuentro pudimos destacar 10 experiencias de comunidades educativas que demuestran cómo mediante la innovación podemos generar aprendizajes que conectan a los y las estudiantes con sus intereses y desafíos del entorno, a lo largo de toda la trayectoria educativa. También pudimos profundizar en los desafíos de las brechas de género en ciencias y sobre los dilemas de la inteligencia artificial. Es muy positivo ver cómo en Magallanes se está trabajando sistemáticamente en estos temas que son de vanguardia”, expresó el director del Centro de Innovación del Ministerio de Educación, Martín Cáceres Murrie.


Por su parte, la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Verónica Vallejos Marchant, indicó: “Hoy nos sumamos a la primera Feria de Innovación Estudiantil, en donde pudimos conocer proyectos que establecimientos educacionales de la región están ejecutando. Felicito el trabajo que las y los estudiantes realizan y que se ha transformado en propuestas muy innovadoras, que espero además inspire a sus pares, así como al resto de su comunidad. Mi agradecimiento a la Seremi de Educación por esta instancia y la invitación, que nos ha permitido compartir de una forma diferente con estos proyectos”.


El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, explicó que este encuentro “fue un espacio de reflexión e intercambio pedagógico en torno a los desafíos y oportunidades de la innovación en la sala de clases, teniendo en cuenta que nuestra región está conectada profundamente con la ciencia, el conocimiento antártico y la sustentabilidad. Recorriendo los módulos de los establecimientos de Educación Parvularia hasta Enseñanza Media conocimos experiencias muy novedosas donde las y los estudiantes demuestran que con oportunidades son capaces de demostrar su potencial creativo”.


Estudiantes viajan a Panamá con proyecto innovador


El estudiante del 8°B de la Escuela Capitán Juan Ladrillero de Natales, Bastián Silva Alvarado, mientras participaba en “Horizontes Magallánicos: Encuentro por la Educación” con el proyecto SADEN, Sistema Autónomo Detector de Escarcha y Nieve, relató que “fue muy lindo ver el ambiente que hay, los robots, todo. Más que competencia, es como algo en conjunto.


Cabe destacar que esta iniciativa innovadora representará a Chile en la próxima Olimpiada Mundial de Robótica a realizarse el próximo 17 de octubre.  Bastián junto a los estudiantes de quinto básico, Sebastián Morales y Agustín Rodríguez, y su profesora del Taller de Robótica, Ángela Silva Figueroa, viajarán a Panamá, con los pasajes aéreos financiados por el Servicio Local de Educación Pública Magallanes. “Estoy muy emocionado, como que todavía no me lo puedo creer que vayamos al extranjero a exponer nuestro prototipo”, contó con una sonrisa.

estudiantesvespertinos

CONVERSATORIO CON ESTUDIANTES VESPERTINOS MARCA VISITA DE SUPERINTENDENTA A LA REGIÓN DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AVANZA “CIUDAD DE LOS VIENTOS” EN PUNTA ARENAS: AUTORIDADES DAN A CONOCER PROCESO DE ADSCRIPCIÓN PARA 250 SOLUCIONES HABITACIONALES

Leer Más

​Personas con subsidio DS1 vigente sin aplicar podrán postular a una de las 250 viviendas de este nuevo barrio de Punta Arenas, en el marco del Plan Urbano Habitacional y el Plan de Emergencia Habitacional.

​Personas con subsidio DS1 vigente sin aplicar podrán postular a una de las 250 viviendas de este nuevo barrio de Punta Arenas, en el marco del Plan Urbano Habitacional y el Plan de Emergencia Habitacional.

MINVU - Inicio adscripción al proyecto DS19-PUH_1
nuestrospodcast
bcoestadowilliams

PUERTO WILLIAMS: NUEVA SUCURSAL DE BANCOESTADO HA REALIZADO MÁS DE 130 ATENCIONES EN PRIMERA SEMANA DE MARCHA BLANCA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
imagen encuentro de innovación 3

ENCUENTRO POR LA EDUCACIÓN “HORIZONTES MAGALLÁNICOS” DESTACÓ PROYECTOS INNOVADORES EN EL AULA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
pdijeferegional

PREFECTO INSPECTOR CARLOS VÁSQUEZ ASUME COMO JEFE REGIONAL DE LA PDI EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
AL 1

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS INICIÓ ETAPA FINAL DE RECAMBIO A LUMINARIAS LED

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250