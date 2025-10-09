ENCUENTRO POR LA EDUCACIÓN “HORIZONTES MAGALLÁNICOS” DESTACÓ PROYECTOS INNOVADORES EN EL AULA

La Secretaría Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena y el Departamento Provincial de Educación realizaron hoy en el Centro Interactivo de Juegos y Movimiento (CIJUM) la actividad denominada “Horizontes Magallánicos: Encuentro por la Educación”, donde estudiantes y profesores de distintos establecimientos educacionales de la región presentaron proyectos innovadores en el aula.

La actividad contó con la participación del director del Centro de Innovación del Ministerio de Educación, Martín Cáceres Murrie, quien expuso sobre “La Inteligencia Artificial en la Educación”. Por su parte, la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Verónica Vallejos Marchant, analizó “El Rol de las Mujeres en Ciencia”.

“En este encuentro pudimos destacar 10 experiencias de comunidades educativas que demuestran cómo mediante la innovación podemos generar aprendizajes que conectan a los y las estudiantes con sus intereses y desafíos del entorno, a lo largo de toda la trayectoria educativa. También pudimos profundizar en los desafíos de las brechas de género en ciencias y sobre los dilemas de la inteligencia artificial. Es muy positivo ver cómo en Magallanes se está trabajando sistemáticamente en estos temas que son de vanguardia”, expresó el director del Centro de Innovación del Ministerio de Educación, Martín Cáceres Murrie.

Por su parte, la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Verónica Vallejos Marchant, indicó: “Hoy nos sumamos a la primera Feria de Innovación Estudiantil, en donde pudimos conocer proyectos que establecimientos educacionales de la región están ejecutando. Felicito el trabajo que las y los estudiantes realizan y que se ha transformado en propuestas muy innovadoras, que espero además inspire a sus pares, así como al resto de su comunidad. Mi agradecimiento a la Seremi de Educación por esta instancia y la invitación, que nos ha permitido compartir de una forma diferente con estos proyectos”.

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, explicó que este encuentro “fue un espacio de reflexión e intercambio pedagógico en torno a los desafíos y oportunidades de la innovación en la sala de clases, teniendo en cuenta que nuestra región está conectada profundamente con la ciencia, el conocimiento antártico y la sustentabilidad. Recorriendo los módulos de los establecimientos de Educación Parvularia hasta Enseñanza Media conocimos experiencias muy novedosas donde las y los estudiantes demuestran que con oportunidades son capaces de demostrar su potencial creativo”.

Estudiantes viajan a Panamá con proyecto innovador





El estudiante del 8°B de la Escuela Capitán Juan Ladrillero de Natales, Bastián Silva Alvarado, mientras participaba en “Horizontes Magallánicos: Encuentro por la Educación” con el proyecto SADEN, Sistema Autónomo Detector de Escarcha y Nieve, relató que “fue muy lindo ver el ambiente que hay, los robots, todo. Más que competencia, es como algo en conjunto.

Cabe destacar que esta iniciativa innovadora representará a Chile en la próxima Olimpiada Mundial de Robótica a realizarse el próximo 17 de octubre. Bastián junto a los estudiantes de quinto básico, Sebastián Morales y Agustín Rodríguez, y su profesora del Taller de Robótica, Ángela Silva Figueroa, viajarán a Panamá, con los pasajes aéreos financiados por el Servicio Local de Educación Pública Magallanes. “Estoy muy emocionado, como que todavía no me lo puedo creer que vayamos al extranjero a exponer nuestro prototipo”, contó con una sonrisa.