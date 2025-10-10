Punta Arenas,
10 de octubre de 2025

PUERTO NATALES SE PREPARA PARA UN AÑO CLAVE: NUEVA INFRAESTRUCTURA POLICIAL Y CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO AVENTURA 2025

​El nuevo jefe de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Natales ha vivido un importante proceso de adaptación tras su llegada al extremo sur del país. Proveniente del norte de Chile, reconoce que el cambio de clima, la distancia con la capital regional y las particularidades del territorio magallánico han sido todo un desafío, pero también una oportunidad para conocer de cerca la realidad y las necesidades de la comunidad natalina. 

 Uno de los hitos próximos para la institución será la reposición del cuartel de la Segunda Comisaría de Puerto Natales, proyecto emblemático para la comuna y la provincia de Última Esperanza. En los próximos meses, las actuales dependencias deberán ser desocupadas para dar inicio a las obras, lo que permitirá mejorar las condiciones de trabajo del personal y la atención hacia la ciudadanía. 

 Mientras tanto, la ciudad se alista para convertirse en el epicentro del turismo mundial. Entre el 13 y el 16 de octubre de 2025, Puerto Natales será sede de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura, el evento más importante del sector a nivel global, organizado por la Adventure Travel Trade Association (ATTA). 

 La cumbre reunirá a operadores turísticos, expertos y líderes de opinión de distintos países, quienes explorarán nuevas tendencias y conocerán de primera mano los atractivos naturales de la Región de Magallanes, gracias a un trabajo interinstitucional que busca posicionar a la zona como un referente del turismo sustentable y de aventura. 

 En paralelo, se aproxima el inicio de la temporada turística en la provincia de Última Esperanza, donde ya se ha registrado un importante aumento en las visitas al Parque Nacional Torres del Paine. Las autoridades y los organismos de emergencia se mantienen en coordinación para planificar los servicios ante las contingencias propias de una región de clima extremo, con el objetivo de garantizar seguridad y una experiencia de calidad a los visitantes. 

 Con estos desafíos por delante —una nueva infraestructura policial, una cumbre mundial y una temporada turística en expansión—, Puerto Natales se proyecta como una comuna estratégica para el desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



RUTA AL AEROPUERTO CONTARÁ CON NUEVA ILUMINACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DESDE 2026

MINVU INFORMA APERTURA DE POSTULACIONES AL SUBSIDIO DE ARRIENDO 2025

RUTA AL AEROPUERTO CONTARÁ CON NUEVA ILUMINACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DESDE 2026

DOTACIÓN 2025-2026 INICIARÁ MISIÓN EN LA BASE ANTÁRTICA DEL EJÉRCITO

“TÍA RICA” REALIZA DESTRUCCIÓN DE CASI MIL LITROS DE ALCOHOLES DECOMISADOS

