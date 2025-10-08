Punta Arenas,
8 de octubre de 2025

REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA PREOCUPA AL SECTOR HOTELERO DE TORRES DEL PAINE

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, expresó su preocupación por el recorte, que amenaza los esfuerzos por posicionar a Chile como un destino competitivo, diverso y sostenible.

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

​En momentos en que el turismo chileno se recupera de los efectos de la pandemia y la competencia internacional se intensifica, el sector enfrenta un nuevo desafío: la significativa disminución del presupuesto nacional destinado a promoción turística para 2026.

Según lo informado por Dirección de Presupuestos, el programa de Atracción Turística, que financia la promoción nacional e internacional, sufrirá la reducción de un 28,9 %, pasando de M$ 10.330.000 en 2025 a M$ 7.337.647 en 2026. A esto se suma que el Fondo de Promoción Turística Internacional, cuya puesta en marcha estaba prevista para 2025, aún no se concreta.

Ante esto, la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, expresó su preocupación por el recorte, que amenaza los esfuerzos por posicionar a Chile como un destino competitivo, diverso y sostenible.

“El turismo es una de las principales actividades económicas de la Patagonia y del país. Resulta difícil comprender que, en lugar de fortalecer la inversión en promoción, se reduzcan los recursos en un área que genera empleo, encadenamientos productivos y visibilidad internacional para Chile. Este recorte pone en riesgo años de trabajo conjunto entre el sector público y privado”, señala Sara Adema, Gerente de HYST.

La ejecutiva reiteró la disposición de los gremiuos a colaborar con las autoridades para construir una visión estratégica de largo plazo, basada en una inversión sostenida en promoción, conectividad y desarrollo de Magallanes.

Finalmente, el Gobierno argumentó que los ajustes buscan equilibrio fiscal, el gremio advierte que la falta de promoción compromete la capacidad de Chile de competir por visitantes en un mercado global cada vez más exigente, en donde países como Ecuador, Perú o Colombia invierten más del triple del presupuesto actualmente destinado para 2026.


HYST Y SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS REFUERZAN TRABAJO CONJUNTO POR LA SEGURIDAD VIAL Y EL TURISMO EN TORRES DEL PAINE

INICIATIVA DE BENEFICIO TRIBUTARIO AL HIDRÓGENO VERDE PASA A SALA: 1% SE PAGARÍA AL COMENZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

​El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, indicó que el proyecto fue mejorado, asegurando que "el pago anticipado del 1% de los impuestos se realice al momento de la inversión y no antes, evitando gravar proyectos que podrían no concretarse”.

​El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, indicó que el proyecto fue mejorado, asegurando que "el pago anticipado del 1% de los impuestos se realice al momento de la inversión y no antes, evitando gravar proyectos que podrían no concretarse”.

EQUIPO DEL CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS DIO CUENTA DE CUATRO AÑOS DE TRABAJO: LABORATORIO DE MAREA ROJA, ESPECIES “CENTINELAS” DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MÁS

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA PREOCUPA AL SECTOR HOTELERO DE TORRES DEL PAINE

CON NUEVA INSTALACIÓN DE GAS LA ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS DE PUERTO NATALES ES LA PRIMERA CON SELLO VERDE

AUTORIDADES DESCARTAN PRESENCIA DE SUSTANCIAS ILÍCITAS EN MOCHILA ENCONTRADA EN EL RECINTO DE LA SEREMI DE EDUCACIÓN

