ENPROTUR PATAGONIA 2025 CERRÓ SU SEXTA VERSIÓN CON PARTICIPACIÓN RÉCORD Y NUEVAS ALIANZAS

​Con una participación histórica de empresas, instituciones, estudiantes y autoridades, la ENPROTUR Patagonia 2025 cerró su sexta versión con más de 1.300 asistentes, consolidándose como el evento más importante de negocios turísticos en la Patagonia.



Más de 70 empresas proveedoras y prestadoras de servicios turísticos participaron de esta edición, que contó con la presencia del director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, el delegado presidencial, José Ruiz, y el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies.



Durante el evento se realizaron reuniones en las ruedas de negocios, las que conectaron a empresas de distintos puntos de la Magallanes con operadores, hoteles y servicios turísticos nacionales e internacionales.



Uno de los puntos altos de la jornada fue el showroom, que este año sorprendió con nuevas propuestas y experiencias innovadoras. “Ha sido todo un éxito. Los expositores también muy satisfechos con lo que es el showroom, las reuniones se desarrollaron muy bien y la verdad es que el interés ha ido creciendo año a año y sentimos que se nos hace chica la casa, así que es un buen indicio”, comentó el presidente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos, Rodrigo Bustamante.



El director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, valoró la relevancia del evento, señalando que “es un evento único a nivel nacional que demuestra el encadenamiento productivo que puede generar la actividad turística, cómo se genera un ciclo virtuoso con toda la cadena productiva. No solamente en la comercialización hacia adelante en la cadena, sino cómo todas las pequeñas empresas también son parte del desarrollo turístico de la región. Esto se ve reflejado en diversas cosas, como en la cantidad de empleos que genera la actividad turística a nivel nacional. Hoy día tenemos 680.000 empleos el último trimestre, siendo el 7% a nivel nacional, mostrando el impacto que tiene la actividad turística, y eventos como este, que encadena a cada uno de los prestadores de servicios, muestra que es una cadena económica mucho más amplia”.



Desde el sector privado, también se destacó la necesidad de potenciar aún más el rubro. “Creemos que el turismo es uno de los grandes motores de Chile. Ojalá que, en el país, pronto a elecciones presidenciales, se tome el turismo y se le dé la importancia que merece. Somos un tremendo generador de empleo, una industria pujante, y esperamos tener nuestro espacio y políticas públicas que nos acompañen. Porque el turismo y los parques nacionales son el destino de Chile”, resaltó Mauricio Kusanovic, director de Reserva Las Torres Patagonia.



La jornada incluyó charlas abiertas para estudiantes de liceos técnico-profesionales, quienes conocieron las oportunidades laborales, nuevos productos y el impacto real de la industria turística en el desarrollo regional.



Además, durante el encuentro se firmó un convenio de colaboración entre HYST y RedSalud, con el objetivo de establecer una alianza estratégica que beneficie tanto a los turistas como a los colaboradores de las empresas que son parte de HYST. Este acuerdo permitirá ofrecer servicios médicos preferentes para turistas nacionales y extranjeros que visiten la región.



De esta forma, con nuevas alianzas estratégicas y una participación activa del sector turístico regional, la ENPROTUR Patagonia reafirmó su rol como un espacio indispensable para el desarrollo, innovación y proyección del turismo en Magallanes, y ya anunció su séptima versión para el 6 de agosto de 2026.





