Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

8 de agosto de 2025

ENPROTUR PATAGONIA 2025 CERRÓ SU SEXTA VERSIÓN CON PARTICIPACIÓN RÉCORD Y NUEVAS ALIANZAS

​La actividad, organizada por HYST, se consolida como el principal punto de encuentro entre proveedores, empresas y actores públicos de la industria en Magallanes.

enprotur2025

​Con una participación histórica de empresas, instituciones, estudiantes y autoridades, la ENPROTUR Patagonia 2025 cerró su sexta versión con más de 1.300 asistentes, consolidándose como el evento más importante de negocios turísticos en la Patagonia.

Más de 70 empresas proveedoras y prestadoras de servicios turísticos participaron de esta edición, que contó con la presencia del director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, el delegado presidencial, José Ruiz, y el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies.

Durante el evento se realizaron reuniones en las ruedas de negocios, las que conectaron a empresas de distintos puntos de la Magallanes con operadores, hoteles y servicios turísticos nacionales e internacionales.

Uno de los puntos altos de la jornada fue el showroom, que este año sorprendió con nuevas propuestas y experiencias innovadoras. “Ha sido todo un éxito. Los expositores también muy satisfechos con lo que es el showroom, las reuniones se desarrollaron muy bien y la verdad es que el interés ha ido creciendo año a año y sentimos que se nos hace chica la casa, así que es un buen indicio”, comentó el presidente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos, Rodrigo Bustamante.

El director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, valoró la relevancia del evento, señalando que “es un evento único a nivel nacional que demuestra el encadenamiento productivo que puede generar la actividad turística, cómo se genera un ciclo virtuoso con toda la cadena productiva. No solamente en la comercialización hacia adelante en la cadena, sino cómo todas las pequeñas empresas también son parte del desarrollo turístico de la región. Esto se ve reflejado en diversas cosas, como en la cantidad de empleos que genera la actividad turística a nivel nacional. Hoy día tenemos 680.000 empleos el último trimestre, siendo el 7% a nivel nacional, mostrando el impacto que tiene la actividad turística, y eventos como este, que encadena a cada uno de los prestadores de servicios, muestra que es una cadena económica mucho más amplia”.

Desde el sector privado, también se destacó la necesidad de potenciar aún más el rubro. “Creemos que el turismo es uno de los grandes motores de Chile. Ojalá que, en el país, pronto a elecciones presidenciales, se tome el turismo y se le dé la importancia que merece. Somos un tremendo generador de empleo, una industria pujante, y esperamos tener nuestro espacio y políticas públicas que nos acompañen. Porque el turismo y los parques nacionales son el destino de Chile”, resaltó Mauricio Kusanovic, director de Reserva Las Torres Patagonia.

La jornada incluyó charlas abiertas para estudiantes de liceos técnico-profesionales, quienes conocieron las oportunidades laborales, nuevos productos y el impacto real de la industria turística en el desarrollo regional.

Además, durante el encuentro se firmó un convenio de colaboración entre HYST y RedSalud, con el objetivo de establecer una alianza estratégica que beneficie tanto a los turistas como a los colaboradores de las empresas que son parte de HYST. Este acuerdo permitirá ofrecer servicios médicos preferentes para turistas nacionales y extranjeros que visiten la región.

De esta forma, con nuevas alianzas estratégicas y una participación activa del sector turístico regional, la ENPROTUR Patagonia reafirmó su rol como un espacio indispensable para el desarrollo, innovación y proyección del turismo en Magallanes, y ya anunció su séptima versión para el 6 de agosto de 2026.


natalespladetur

NATALES INICIA PROCESO PARTICIPATIVO DE ACTUALIZACIÓN DE SU PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO (PLADETUR)

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

CON DOS EMPRESAS OFERENTES MINISTERIO DE TRANSPORTE INICIA PROCESO LICITATORIO DE BUSES PARA PUERTO NATALES

Leer Más

​Las empresas Luzdivina Spa y Trans Alerce Spa, hicieron sus ofertas para adjudicarse la licitación, ambas propuestas consideran una flota de nueve buses King Long de última generación.

​Las empresas Luzdivina Spa y Trans Alerce Spa, hicieron sus ofertas para adjudicarse la licitación, ambas propuestas consideran una flota de nueve buses King Long de última generación.

busesnatales
nuestrospodcast
poderjudicial

PODER JUDICIAL Y FISCALÍA REGIONAL FIRMAN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ABORDAR CAUSAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
FOTO-SENADOR-BIANCHI

SENADOR KARIM BIANCHI LAMENTÓ CIERRE DE INVESTIGACIÓN Y EXIGIÓ AL MINISTERIO DE JUSTICIA QUE CASO HÁREX SEA INTEGRADO EN EL PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE VERDAD Y JUSTICIA

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
antumapu

OBRA EN HOMENAJE AL PUEBLO SELK’NAM CONMOVIÓ A MAGALLANES

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
estudiantestdf

MÁS DE 100 ESTUDIANTES DE TIERRA DEL FUEGO PODRÁN CONOCER TORRES DEL PAINE DE MANERA GRATUITA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250