SEREMI VALENTÍN AGUILERA DESTACA INVERSIONES EN COLEGIOS Y LANZAMIENTO DEL MES DE LA EDUCACIÓN TP BAJO EL LEMA “DESPERTANDO VOCACIONES”

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Valentín Aguilera Gómez, Seremi de Educación, conversó con la comunidad sobre dos importantes iniciativas ministeriales.

En primer lugar, Aguilera Gómez se refirió a los avances de las obras en la Escuela Croacia, destacando que se trata de una inversión de cerca de 300 millones de pesos, que representa el primer gran cambio de mejoramiento en su infraestructura desde su creación. Subrayó que esta obra refleja el compromiso del Gobierno con la educación pública, al brindar un entorno más adecuado y seguro para estudiantes y docentes.

En segundo término, la autoridad dio cuenta del inicio del Mes de la Educación Técnico Profesional, promovido por el Ministerio de Educación bajo el lema “Despertando vocaciones TP”. Recordó que la educación técnico profesional cumple este año 83 años en nuestro país, y que este mes busca motivar y reconocer la importancia de esta modalidad formativa, impulsando el descubrimiento de nuevas vocaciones entre niños, niñas y jóvenes.





​



​

