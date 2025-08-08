SENADOR KARIM BIANCHI LAMENTÓ CIERRE DE INVESTIGACIÓN Y EXIGIÓ AL MINISTERIO DE JUSTICIA QUE CASO HÁREX SEA INTEGRADO EN EL PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE VERDAD Y JUSTICIA

​El senador Karim Bianchi lamentó que la ministra a cargo de liderar la investigación por la desaparición del estudiante Ricardo Hárex González en octubre de 2001 en Punta Arenas, decidiera cerrarla sin resultados concluyentes, determinación que será apelada por la familia y los querellantes, quienes afirman que hay diligencias que no se han considerado como la revisión de algunos testimonios de testigos que señalan haber visto con vida a la víctima antes de su desaparición.



Tras esta resolución, el parlamentario reiteró su solicitud hecha en 2024 de incluir este caso en el Plan Nacional de Búsqueda y Justicia y apuntó contra el ex ministro Cordero indicando que "se había comprometido a hacerlo pero se fue a otro ministerio sin cumplir su palabra. Fue un mentiroso."



Asimismo emplazó al actual ministro de esa cartera Jaime Gajardo a "entregar una respuesta en 24 horas para que pueda resolver esta situación porque es necesario que haya justicia para cerrar la herida de la familia y finalmente puedan descansar, por lo que esperamos que se hagan todas las diligencias necesarias por parte del aparato estatal para el esclarecimiento de los hechos."



"Este es el caso de desaparición más emblemático en Magallanes, todos sabemos que acá hay gente poderosa involucrada en esta desaparición, incluso se habla de agentes de la iglesia y del Estado. El mismo presidente Boric conoce perfectamente el caso y sabe que es un dolor latente en Magallanes", agregó Bianchi.



Cabe hacer presente que la investigación se cerró en etapa de sumario, decisión que debe ser conocida por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, ya que lo ministros de la corte de Punta Arenas se encuentran inhabilitados.



