CORE ARECHETA BALETA ABORDÓ QUERELLA INTERPUESTA POR EL GOBERNADOR FLIES "LOS ACUERDOS ENTRE PRIVADOS DONDE SE INVOLUCRAN FAMILIARES DE AUTORIDADES SON PRECISAMENTE DONDE ESTÁN LOS CONFLICTOS DE INTERÉS"

En el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el Consejero Regional Rodolfo Arecheta Baleta se refirió a temas de alto interés público, abordando tanto la querella interpuesta por el Gobernador Jorge Flies contra parlamentarios y consejeros regionales, como el debate en torno al uso de viáticos en el Consejo Regional.

Arecheta señaló que el próximo 26 de agosto, el Gobernador Flies deberá enfrentar en tribunales a los parlamentarios y cores querellados por injurias, causa que se verá en el Juzgado de Garantía. Frente a esto, el consejero comentó: “presentamos una denuncia alegando sobre las irregularidades en Contraloría”, y cuestionó el argumento del Gobernador sobre un supuesto acuerdo entre privados: “el gobernador ha dicho que el acuerdo que el trato entre el juez y su cónyuge fue un acuerdo entre privados pero sucede que los acuerdos entre privados como ese donde se involucran familiares de las autoridades es precisamente donde están los conflictos de interés”.

Además, Arecheta aseguró estar convencido de la existencia de faltas administrativas, indicando: “estoy bastante convencido de que existen estas faltas administrativas”. Criticó también la reacción del Gobernador ante las denuncias: “lo más curioso es que por hacer mi trabajo el gobernador se querella, entonces a mí en buen chileno me parece barsa, se querella contra quienes tienen el trabajo de hacer estas denuncias”.

En relación al uso de viáticos por parte de consejeros regionales, Arecheta presentó una serie de propuestas para transparentar y regular estos gastos. Entre las medidas sugeridas, mencionó establecer un máximo de cuatro representantes por viaje, con rotación para reducir costos; la publicación de todos los gastos en la página web del CORE; la eliminación del financiamiento a eventos de propaganda política; y la creación de un reglamento vinculante para garantizar la responsabilidad en el uso de recursos públicos.



