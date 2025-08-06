SERNAPESCA INCAUTÓ 24 SACOS DE CENTOLLA ILEGAL EN PUNTA ARENAS

En un proceso de fiscalización realizado este martes en el punto de desembarque de Bahía Mansa ubicado en el sector sur de Punta Arenas, se encontraron sacos con centolla seccionada a orilla de playa y en dos vehículos.

Al inspeccionarlos, se corroboró que tenían presencia de huevos, por lo que correspondería a captura de centollas hembras, las que tienen una veda permanente para proteger la reproducción del recurso.

En total se incautaron 24 sacos de centolla seccionada por un peso de 664 kilos, equivalentes a 1328 kilos de recurso en estado vivo, cuyo valor comercial asciende a 79 millones de pesos.

La directora regional de Sernapesca Magallanes, Ximena Gallardo, destacó que "Estamos en pleno periodo de extracción de centolla, por lo que como servicio hemos aumentado los controles para verificar que el desembarque de este recurso se realice cumpliendo la normativa para que exista un manejo sustentable de esta fuente de trabajo para las y los pescadores de nuestra región".

El personal de Sernapesca infraccionó a una persona en el lugar y procedió a la incautación del recurso que tras ser inspeccionado por la autoridad sanitaria fue derivado a destrucción en el vertedero, por no estar en condiciones para consumo humano.

