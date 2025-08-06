Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

6 de agosto de 2025

SERNAPESCA INCAUTÓ 24 SACOS DE CENTOLLA ILEGAL EN PUNTA ARENAS

​En total se incautaron 24 sacos de centolla seccionada por un peso de 664 kilos, equivalentes a 1328 kilos de recurso en estado vivo, cuyo valor comercial asciende a 79 millones de pesos.

sernapescacentolla

En un proceso de fiscalización realizado este martes en el punto de desembarque de Bahía Mansa ubicado en el sector sur de Punta Arenas, se encontraron sacos con centolla seccionada a orilla de playa y en dos vehículos.

 

Al inspeccionarlos, se corroboró que tenían presencia de huevos, por lo que correspondería a captura de centollas hembras, las que tienen una veda permanente para proteger la reproducción del recurso.

 

En total se incautaron 24 sacos de centolla seccionada por un peso de 664 kilos, equivalentes a 1328 kilos de recurso en estado vivo, cuyo valor comercial asciende a 79 millones de pesos.

 

La directora regional de Sernapesca Magallanes, Ximena Gallardo, destacó que "Estamos en pleno periodo de extracción de centolla, por lo que como servicio hemos aumentado los controles para verificar que el desembarque de este recurso se realice cumpliendo la normativa para que exista un manejo sustentable de esta fuente de trabajo para las y los pescadores de nuestra región".

 

El personal de Sernapesca infraccionó a una persona en el lugar y procedió a la incautación del recurso que tras ser inspeccionado por la autoridad sanitaria fue derivado a destrucción en el vertedero, por no estar en condiciones para consumo humano.


Policía Marítima al finalizar el procedimiento

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PUERTO NATALES REALIZÓ INCAUTACIÓN EN GOLFO ALMIRANTE MONTT

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

125 FAMILIAS DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN LA PREENTREGA DE SUS VIVIENDAS

Leer Más

​El proyecto "Los Sauces 4" forma parte del Plan de Emergencia Habitacional del Minvu, que ya suma más de 3.000 viviendas entregadas en Magallanes.

​El proyecto "Los Sauces 4" forma parte del Plan de Emergencia Habitacional del Minvu, que ya suma más de 3.000 viviendas entregadas en Magallanes.

MINVU - Preentrega Los Sauces 4_2
nuestrospodcast
sernapescacentolla

SERNAPESCA INCAUTÓ 24 SACOS DE CENTOLLA ILEGAL EN PUNTA ARENAS

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
sernapescacentolla

SERNAPESCA INCAUTÓ 24 SACOS DE CENTOLLA ILEGAL EN PUNTA ARENAS

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
DN 1

PLAZA MUÑOZ GAMERO SERÁ EL EPICENTRO DEL DÍA DE LA NIÑEZ

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Foto - Videoclip

"LO QUE PUEDES VER" – INDIE ROCK SUREÑO PARA MIRAR MÁS ALLÁ

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.