Punta Arenas,
18 de agosto de 2025

SERNAPESCA INFORMA ACERCA DE INSPECCIÓN A BALLENA VARADA MUERTA EN SECTOR DEL SENO SKYRING

De acuerdo con los datos recabados sobre el ejemplar, se trataría de una ballena jorobada juvenil (Megaptera novaeangliae) hembra de 8 metros de largo.

El jueves pasado el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) recibió el aviso por parte de una empresa que realizaba faenas de limpieza de playas en el sector del seno Skyring sobre la presencia de una ballena varada muerta.

 

Desde Sernapesca se coordinó una inspección con personal de la Armada y con el equipo de profesionales del Museo de Historia Natural Río Seco, con el fin de evaluar en el lugar la factibilidad de realizar necropsia, lo que fue descartado en virtud del avanzado estado de descomposición del ejemplar, por lo que solo fue posible realizar toma de muestras de algunos órganos.

 

De acuerdo con los datos recabados sobre el ejemplar, se trataría de una ballena jorobada juvenil (Megaptera novaeangliae) hembra de 8 metros de largo.

 

Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes, comentó: "Si bien el ejemplar está varado, se encuentra semisumergida a unos 5 metros de la orilla en un lugar aislado, por lo que su descomposición natural no representa un riesgo para la salud humana, ni tampoco para la navegación. Esperamos que las muestras tomadas puedan darnos algún indicio acerca de la causa de muerte o bien descartar intervención humana".

 


SERNAPESCA INCAUTÓ 24 SACOS DE CENTOLLA ILEGAL EN PUNTA ARENAS

ARMADA DE CHILE RETOMA OPERACIONES DE INVIERNO EN LA ANTÁRTICA TRAS OCHO AÑOS

​​Durante 18 a 20 días, el Rompehielos AGB-46 “Almirante Viel”, Unidad operativa de la Tercera Zona Naval, desplegará todas sus capacidades para ejecutar una exigente Comisión Antártica (COMANTAR) de invierno.

PADRE DE ESTUDIANTE DESTACA LABOR DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA Y EQUIPOS HCM TRAS RECUPERACIÓN DE SU HIJO

PADRE DE ESTUDIANTE DESTACA LABOR DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA Y EQUIPOS HCM TRAS RECUPERACIÓN DE SU HIJO

CADEM: KAST SE MANTIENE LIDERANDO, SEGUIDO POR JARA Y MATTHEI

EL AMIGO DE LA FAMILIA

NUTRIENDO UN MUNDO SOSTENIBLE DESDE CHILE

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.