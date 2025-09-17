EMBARCACIÓN SE DA A LA FUGA DURANTE FISCALIZACIÓN

Durante una fiscalización en zona de pesca entre personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Armada de Chile, una embarcación se dio a la fuga en la Provincia de Última Esperanza, región de Magallanes.

La embarcación que se dio a la fuga arrojó por la borda cuatro bolsas, de las cuales el personal fiscalizador logró rescatar una con 2,5 kg de centolla hembra cocida con huevos.

Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes, recordó: "Las centollas hembras están en veda permanente, por lo que está prohibida su captura. Hacemos un llamado a la responsabilidad. La captura debe ser por quienes tienen el recurso inscrito en el Registro Pesquero de Sernapesca y con trampas. Además, se debe procesar únicamente en lugares autorizados y no a bordo de las embarcaciones".

Desde la Autoridad Sanitaria determinaron que el recurso no estaba apto para el consumo humano por lo que ordenó su desnaturalización.

Sernapesca continuará fiscalizando con la Armada para asegurar el cumplimiento normativo. Para denuncias o consultas Sernapesca cuenta con la línea 800 320 032.

