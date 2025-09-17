Punta Arenas,
17 de septiembre de 2025

EMBARCACIÓN SE DA A LA FUGA DURANTE FISCALIZACIÓN

​La embarcación que se dio a la fuga arrojó por la borda cuatro bolsas, de las cuales el personal fiscalizador logró rescatar una con 2,5 kg de centolla hembra cocida con huevos.

fiscalizacionescaperecursos

Durante una fiscalización en zona de pesca entre personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Armada de Chile, una embarcación se dio a la fuga en la Provincia de Última Esperanza, región de Magallanes.

 

La embarcación que se dio a la fuga arrojó por la borda cuatro bolsas, de las cuales el personal fiscalizador logró rescatar una con 2,5 kg de centolla hembra cocida con huevos.

 

Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes, recordó: "Las centollas hembras están en veda permanente, por lo que está prohibida su captura. Hacemos un llamado a la responsabilidad. La captura debe ser por quienes tienen el recurso inscrito en el Registro Pesquero de Sernapesca y con trampas. Además, se debe procesar únicamente en lugares autorizados y no a bordo de las embarcaciones".

 

Desde la Autoridad Sanitaria determinaron que el recurso no estaba apto para el consumo humano por lo que ordenó su desnaturalización.

 

Sernapesca continuará fiscalizando con la Armada para asegurar el cumplimiento normativo. Para denuncias o consultas Sernapesca cuenta con la línea 800 320 032.


MÁS DE 50 LOCALES DE ELABORACIÓN Y VENTA DE EMPANADAS ESTÁN SIENDO FISCALIZADOS POR LA AUTORIDAD SANITARIA DURANTE ESTAS FIESTAS PATRIAS

MUNICIPIO GARANTIZA FIESTA CRIOLLA Y SERVICIOS ACTIVOS DURANTE FERIADOS Y FIN DE SEMANA

​La administración comunal reforzará turnos y mantendrá equipos operativos 24/7 durante Fiestas Patrias, para apoyar a la comunidad ante cualquier emergencia.

​La administración comunal reforzará turnos y mantendrá equipos operativos 24/7 durante Fiestas Patrias, para apoyar a la comunidad ante cualquier emergencia.

PDI PUNTA ARENAS DETUVO A DOS PERSONAS EN FLAGRANCIA POR RECEPTACIÓN Y RECUPERA VEHÍCULO SUSTRAÍDO ESTE MARTES

BORIC SE EQUIVOCÓ: COMUNIDADES KAWÉSQAR LOGRAN ADMISIBILIDAD DE RECURSO DE PROTECCIÓN CONTRA PREFERENCIA A EXTRANJEROS EN SUBSIDIOS DE VIVIENDA

COMANDANTE DEL BUQUE HIDROGRÁFICO "CABRALES" INFORMA SOBRE COMISIÓN EN CANALES AUSTRALES E INVITA A ACTIVIDAD NAVAL EN PUNTA ARENAS

960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
