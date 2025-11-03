MUNICIPIO REPORTA AMPLIOS OPERATIVOS Y FISCALIZACIONES DURANTE FIN DE SEMANA LARGO

La Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas realizó un balance del fin de semana largo con motivo del Día de Todos los Santos, marcado por una alta presencia de público en distintos puntos de la comuna y diversas acciones preventivas desarrolladas por los equipos municipales.

El alcalde Claudio Radonich valoró el trabajo de los funcionarios durante estos días, en los que se registró una gran afluencia de vecinos en el centro y en el Cementerio Municipal Sara Braun. "Ha sido un fin de semana extendido, con un sábado también con bastante movimiento. Lo más complejo fueron los ruidos molestos en la parte central y, sobre todo, estas piruetas peligrosas realizadas por algunos vehículos que ya fueron identificados con sus respectivas patentes. Esperamos tener información más concreta durante la semana, porque estas maniobras ponen en riesgo no solo a los conductores, sino también a los peatones que transitan por el centro con tranquilidad", explicó.

El jefe comunal también se refirió a un hecho ocurrido durante la madrugada del domingo, cuando un perro considerado potencialmente peligroso atacó a una potrilla recién nacida, provocándole la muerte. "Lamentablemente, este caso refleja la falta de responsabilidad de algunos propietarios. Existen animales sueltos y otros catalogados como potencialmente peligrosos cuyos dueños no toman las precauciones necesarias, generando daños graves e incluso mortales, como el que lamentamos este fin de semana", señaló Radonich.

El director de Medio Ambiente, Christian Muñoz, detalló la intervención del equipo veterinario municipal en este hecho. "El domingo, cerca de las siete de la mañana, recibimos el aviso de que una potrilla, de apenas unos días de vida, estaba siendo atacada por perros. Nuestros veterinarios acudieron de inmediato, pero las heridas eran tan graves que se debió practicar la eutanasia humanitaria. Hacemos nuevamente un llamado a la responsabilidad: los equinos no pueden permanecer ni parir en la vía pública, y los perros deben mantenerse bajo supervisión de sus tutores", indicó.

Muñoz añadió que el perro involucrado fue retirado por su propietario y citado al Juzgado de Policía Local por encontrarse en la vía pública sin control, tratándose además de un animal calificado como potencialmente peligroso. "Este es el cuarto equino que hemos debido eutanasiar por lesiones graves. Necesitamos la colaboración de los dueños para evitar que estas situaciones se repitan", agregó.

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza, informó que durante el fin de semana los equipos municipales participaron en diversos procedimientos. "Tuvimos que intervenir por rayados en el sector del Cerro de la Cruz, fiscalizamos situaciones de conducción temeraria en calles del centro, particularmente en Bories y Lautaro Navarro, y acompañamos a Carabineros en tareas preventivas. Contamos con imágenes y videos de algunos vehículos que realizaron maniobras peligrosas y, en los próximos días, presentaremos los antecedentes correspondientes", señaló.

Sanhueza agregó que personal de Seguridad Pública también prestó apoyo en el Cementerio Municipal, donde se esperaba la visita de cerca de 40 mil personas durante todo el fin de semana. "Estuvimos presentes acompañando a los vecinos y realizando fiscalizaciones al interior del recinto. Además, cursamos una infracción a un vendedor ambulante que no contaba con autorización, ya que entendemos que hay personas que sí cumplen con las normas y pagan sus permisos", precisó.

Desde la Municipalidad reiteraron el llamado a mantener conductas responsables, tanto en la vía pública como en el cuidado de los animales, recordando que la prevención y la colaboración ciudadana son esenciales para la seguridad de todos los habitantes de la comuna.

