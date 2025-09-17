MÁS DE 50 LOCALES DE ELABORACIÓN Y VENTA DE EMPANADAS ESTÁN SIENDO FISCALIZADOS POR LA AUTORIDAD SANITARIA DURANTE ESTAS FIESTAS PATRIAS

​A nivel regional son más de 50 locales de elaboración y venta de empanadas los que están siendo inspeccionados por los equipos de fiscalizadores de la Seremi de Salud de Magallanes, tanto en Punta Arenas como en las oficinas provinciales de Última Esperanza, Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Estas fiscalizaciones tienen como objetivo verificar la adecuada manipulación de alimentos, utilización y conservación de materias primas, cumpliendo con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).



La Seremi de Salud, Dra. Lidia Amarales, junto al encargado de la Unidad de Alimentos, Alex Lucero, concurrieron a la panadería y pastelería Delicias de Rozas para reforzar la acción fiscalizadora de esta Autoridad, como también entregar un mensaje preventivo a la comunidad sobre los aspectos que debe considerar y privilegiar al momento de comprar determinados productos en estas fiestas.



La Seremi Amarales explicó que este proceso de fiscalización, no solamente se realiza en las carnicerías, sino que también en las panaderías por el tema de elaboración de empanadas. “Esta es una fiscalización que nosotros hacemos durante todo el año, pero que en Fiestas Patrias y en momentos especiales en que hay mayor venta, mayor consumo, nosotros tomamos la responsabilidad para mantener a la población sana. Nosotros como Estado y como Gobierno del Presidente Gabriel Boric intensificamos las fiscalizaciones para tener un 18 Seguro”, sostuvo.



Destacó el despliegue territorial que concreta la Seremi de Salud en toda la región, “porque esto es nuestro rol como Estado, de poder asegurar a la población que a cualquier lugar que vayan pueden alimentarse o comprar de forma segura para tener un 18 sin ninguna enfermedad gastrointestinal u otras que puedan ser por contaminación de los alimentos”.



Alex Lucero, encargado de la Unidad de Alimentos de esta Autoridad Sanitaria, expresó que “todas las fiscalizaciones obedecen a un programa que ya está previamente establecido, que se realiza durante todo el año, y que durante estas fechas especiales, cuando hay un aumento de consumo de ciertos productos, por ejemplo, la elaboración de las empanadas, hay un reforzamiento y se aumentan las visitas a las panaderías y esto tiene por objetivo verificar que las condiciones sanitarias y de manipulación cumplan con los requisitos que nosotros exigimos para entregar productos inocuos a la población”.



Respecto a los sumarios cursados, señaló que este es un proceso que se inicia cuando se detectan deficiencias en el cumplimiento de la normativa sanitaria. “De esos 5 sumarios a nivel regional, 2 corresponden a carnicerías y 3 a panaderías. En ninguno hubo prohibición de funcionamiento, son observaciones asociadas a falta de aseo en algunos casos, observaciones de infraestructuras menores que son solucionables rápidamente, y también falta de registros que tienen que llevar los locales como un control de temperatura, control de limpieza y de aseo de las instalaciones, que a lo mejor durante la visita no están al día, pero que, obviamente, eso igual constituye una infracción”, puntualizó.



La Seremi de Salud, Dra. Lidia Amarales, agregó que es importante decir que la población puede ser también observadora de los procesos de alimentación. “Una de las cosas que uno puede hacer es observar que la persona que está manejando la alimentación no sea la misma persona que está manejando el dinero. Es una de las cosas donde puede haber un control social y lo otro importante es la prohibición de mayonesa casera en los locales, sabemos que ahí puede haber procesos de cultivo, sobre todo de salmonella. Entonces son aspectos que la comunidad puede estar controlando y hacer la denuncia, si es que no se están cumpliendo esas medidas básicas”, detalló.



Las fiscalizaciones de la Autoridad Sanitaria se mantendrán durante los días feriados y fin de semana. Las denuncias, reclamos y/o sugerencias pueden ser ingresadas de forma presencial en las Oficinas OIRS, ubicada en el Edificio Bioclimático (Av. Bulnes N°0136) en Punta Arenas, de lunes a viernes entre las 08:30 y 12:30 horas. Igual trámite se puede realizar en nuestras oficinas provinciales de Última Esperanza, Tierra del Fuego y Cabo de Hornos, como también desde cualquier punto geográfico al ingresar el requerimiento de forma virtual en la página web https://oirs.minsal.cl/



¿En qué fijarse al comprar empanadas?



Comprar sólo en establecimientos autorizados.

Si están envasadas, revisar las fechas de elaboración y vencimiento.

Verificar que la masa esté bien cocida, color y olor característico del producto.

Que no contenga cuerpos extraños o presencia de hongos en su superficie.

Los manipuladores de alimentos que atienden la venta deben mantener una esmerada limpieza personal mientras están en funciones (ropa protectora, cofia o gorro que cubra la totalidad del cabello y delantal).

La persona que manipula alimentos no debe atender pagos de público, recibiendo o entregando dinero.

Las empanadas que se expenden calientes deben mantenerse y transportarse a una temperatura uniforme y permanente de 65º C.

Las empanadas que se expenden frías deben almacenarse refrigeradas y nunca mantenerse a temperatura ambiente, porque aumenta el riesgo de contaminación.



