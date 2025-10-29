Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

29 de octubre de 2025

SEREMI DE SALUD INTENSIFICA FISCALIZACIONES A LOCALES QUE VENDEN PRODUCTOS DE HALLOWEEN Y ENTREGA RECOMENDACIONES A LA COMUNIDAD

​ La acción busca garantizar que los productos destinados a los niños, como juguetes, disfraces, máscaras y accesorios, cumplan con las normas de seguridad y etiquetado, protegiendo la salud de los más pequeños.

fiscalizacionhalloween

​Con motivo de la próxima celebración de Halloween, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes realizó esta mañana una fiscalización en un local del centro de Punta Arenas, como parte del programa regional que verifica el cumplimiento del Reglamento D.S. 114/2005 del Minsal. 


La acción busca garantizar que los productos destinados a los niños, como juguetes, disfraces, máscaras y accesorios, cumplan con las normas de seguridad y etiquetado, protegiendo la salud de los más pequeños.

 
Fue así como el Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, junto al profesional del Departamento de Acción Sanitaria (DAS), Miguel Valle, inspeccionaron la Distribuidora Tío Rico, donde verificaron que los diversos productos de Halloween cumplieran con la normativa, no detectándose deficiencias.

 
El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, señaló que estas fiscalizaciones son fundamentales para prevenir riesgos. “Estamos inspeccionando establecimientos y reafirmando algunas recomendaciones para los usuarios. Lo importante es comprar en locales establecidos, lo que da la certeza y seguridad que son recintos que son inspeccionados y se tiene la posibilidad de realizar reclamos posteriores. Al momento de adquirir productos durante estos días, especialmente disfraces, artículos de regalo o alimentos alusivos a Halloween, deben contar con etiquetado adecuado, incluyendo información sobre los riesgos para los menores de edad, la inflamabilidad de ciertos productos y la composición de los alimentos. En general, realizamos fiscalizaciones durante todo el año, principalmente en lo que se refiere a alimentos, y durante estas fechas, se intensifican las inspecciones en todas las jugueterías y locales que venden este tipo de productos”, detalló.

 
Por su parte, el profesional del Departamento de Acción Sanitaria, Miguel Valle, señaló que durante las fiscalizaciones se verifica el cumplimiento del Decreto N°114 del Minsal, el cual establece las normas de etiquetado que deben cumplir los juguetes, considerando aspectos como la presencia de partes pequeñas, la prevención de riesgos de asfixia, la inflamabilidad y las advertencias sobre la edad recomendada para su uso. Consultado sobre el cumplimiento de la normativa, Valle indicó que, en general, los establecimientos fiscalizados han dado cumplimiento a la regulación vigente.
Entre los aspectos clave que la comunidad debe revisar al adquirir productos de Halloween se incluyen el nombre y domicilio del fabricante o importador, país de origen, edad recomendada, advertencias sobre supervisión de un adulto o riesgo de piezas pequeñas, y la indicación de riesgo de inflamabilidad en disfraces y ropa especial.

 
Susana Ulloa, encargada administrativa de Distribuidora Tío Rico, explicó que para esta festividad se han preparado adquiriendo productos únicamente en locales establecidos y asegurándose de que todos cuenten con el etiquetado y las advertencias correspondientes, considerando que muchos de estos artículos están destinados a niños y niñas. Destacó además la importancia de la colaboración de los padres, quienes deben revisar que los productos cumplan con las recomendaciones indicadas.

 
A nivel regional, la Seremi de Salud mantiene un programa periódico de fiscalización, que se intensifica en fechas especiales como Día del Niño, Halloween y Navidad. Este año se inspeccionan aproximadamente 30 locales a nivel regional, y hasta la fecha no se han iniciado sumarios sanitarios en el marco de las inspecciones por Halloween.

Diálogo en Liceo Luis Cruz Martínez

SEGEGOB IMPULSA FORTALECIMIENTO DE LA LEY INTEGRAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ENTREGA 297 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA EN 74% LA META DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

Leer Más

​Con esta entrega, Magallanes alcanza 3.413 soluciones habitacionales terminadas, consolidándose como una de las regiones con mayor avance del país.

​Con esta entrega, Magallanes alcanza 3.413 soluciones habitacionales terminadas, consolidándose como una de las regiones con mayor avance del país.

MINVU - Entrega Brisas del Estrecho_1
nuestrospodcast
fiscalizacionhalloween

SEREMI DE SALUD INTENSIFICA FISCALIZACIONES A LOCALES QUE VENDEN PRODUCTOS DE HALLOWEEN Y ENTREGA RECOMENDACIONES A LA COMUNIDAD

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
acceso justicia

DIFUNDEN NUEVO SERVICIO DE ACCESO A LA JUSTICIA A LA SOCIEDAD CIVIL

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CIERRE DE CICLO ADULTO MAYOR (7)

MUNICIPALIDAD CERRÓ CICLO DE ENCUENTROS CON DIRIGENTES DE ADULTOS MAYORES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Grupo de uruguayos

DE URUGUAY A MAGALLANES: LA HISTORIA DE LAS ESTUDIANTES CHARRÚAS QUE ESTÁN SALVANDO OVEJAS EN LA PATAGONIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250