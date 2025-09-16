MUNICIPIO FISCALIZA REFUGIO DE ANIMALES: DETECTARON PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y HACINAMIENTO

La Municipalidad de Punta Arenas realizó una inspección en el Refugio San Francisco, ubicado en el Barrio Industrial, tras recibir una denuncia por presunto maltrato y deficiencias en sus instalaciones. Funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (Dimao) acudieron al lugar junto a personal veterinario municipal, verificaron el estado de los animales y del recinto, y elaboraron un informe para eventuales requerimientos del Ministerio Público.

Durante la fiscalización se detectaron problemas de infraestructura y hacinamiento, por lo que se cursaron multas a los responsables por infracciones a la Ordenanza Municipal de Tenencia Responsable, además de citarlos al Juzgado de Policía Local. Asimismo, el municipio ofició a la Seremi de Salud para constatar la existencia de resolución sanitaria en el establecimiento.

El alcalde Claudio Radonich explicó que "nuevamente nos encontramos con una denuncia, esta vez en el Barrio Industrial, sobre una persona que mantiene muchos perros en un sitio que no cuenta con las condiciones mínimas para hacerlo. Nuestros funcionarios cursaron las multas y realizaron las denuncias correspondientes. Hay una ordenanza de tenencia que no se está respetando, y además vimos un problema de higiene para los propios animales. Por eso informamos al Juzgado de Policía Local y a Salud, para que revisen si se cumplen los requisitos básicos para operar un refugio. Se valora la buena voluntad de quienes intentan ayudar, pero esto exige ciertos mínimos para que las mascotas estén bien atendidas. En este caso, se comprobó hacinamiento y el incumplimiento de estándares de bienestar".

Por su parte, el director de Dimao, Christian Muñoz, detalló que "el jueves 11 de septiembre recibimos, vía correo electrónico, una denuncia con antecedentes sobre un posible maltrato animal en un refugio del sector norte, específicamente en el Barrio Industrial. De inmediato enviamos personal veterinario municipal para constatar las condiciones del lugar, tanto en infraestructura como en el estado sanitario de los animales. Cuando llegamos, la PDI ya había intervenido y denunciado el hecho al Ministerio Público. Nuestro informe está en su etapa final y quedará disponible si el fiscal lo solicita. Preliminarmente, los animales no presentaban malas condiciones corporales, aunque sí observamos falencias en las instalaciones, por lo que citamos a la administradora al Juzgado de Policía Local".

El municipio reiteró su llamado a denunciar cualquier situación que vulnere el bienestar animal y afirmó que continuará realizando fiscalizaciones para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en la comuna.

​

