Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

16 de septiembre de 2025

MUNICIPIO FISCALIZA REFUGIO DE ANIMALES: DETECTARON PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y HACINAMIENTO

​Los administradores del recinto fueron citados al Juzgado de Policía Local y se ofició a Salud.

munipuq

La Municipalidad de Punta Arenas realizó una inspección en el Refugio San Francisco, ubicado en el Barrio Industrial, tras recibir una denuncia por presunto maltrato y deficiencias en sus instalaciones. Funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (Dimao) acudieron al lugar junto a personal veterinario municipal, verificaron el estado de los animales y del recinto, y elaboraron un informe para eventuales requerimientos del Ministerio Público.

Durante la fiscalización se detectaron problemas de infraestructura y hacinamiento, por lo que se cursaron multas a los responsables por infracciones a la Ordenanza Municipal de Tenencia Responsable, además de citarlos al Juzgado de Policía Local. Asimismo, el municipio ofició a la Seremi de Salud para constatar la existencia de resolución sanitaria en el establecimiento.

El alcalde Claudio Radonich explicó que "nuevamente nos encontramos con una denuncia, esta vez en el Barrio Industrial, sobre una persona que mantiene muchos perros en un sitio que no cuenta con las condiciones mínimas para hacerlo. Nuestros funcionarios cursaron las multas y realizaron las denuncias correspondientes. Hay una ordenanza de tenencia que no se está respetando, y además vimos un problema de higiene para los propios animales. Por eso informamos al Juzgado de Policía Local y a Salud, para que revisen si se cumplen los requisitos básicos para operar un refugio. Se valora la buena voluntad de quienes intentan ayudar, pero esto exige ciertos mínimos para que las mascotas estén bien atendidas. En este caso, se comprobó hacinamiento y el incumplimiento de estándares de bienestar".

Por su parte, el director de Dimao, Christian Muñoz, detalló que "el jueves 11 de septiembre recibimos, vía correo electrónico, una denuncia con antecedentes sobre un posible maltrato animal en un refugio del sector norte, específicamente en el Barrio Industrial. De inmediato enviamos personal veterinario municipal para constatar las condiciones del lugar, tanto en infraestructura como en el estado sanitario de los animales. Cuando llegamos, la PDI ya había intervenido y denunciado el hecho al Ministerio Público. Nuestro informe está en su etapa final y quedará disponible si el fiscal lo solicita. Preliminarmente, los animales no presentaban malas condiciones corporales, aunque sí observamos falencias en las instalaciones, por lo que citamos a la administradora al Juzgado de Policía Local".

El municipio reiteró su llamado a denunciar cualquier situación que vulnere el bienestar animal y afirmó que continuará realizando fiscalizaciones para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en la comuna.


Ruta Social 3

6 MIL PRESTACIONES ENTREGARÁ LA NUEVA RUTA SOCIAL EN PUNTA ARENAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS DEJÓ UN DETENIDO POR CONDUCIR BAJO EFECTOS DE DROGAS

Leer Más

​El control estuvo a cargo de la SIAT Magallanes, con apoyo del OS7 y autoridades regionales.

​El control estuvo a cargo de la SIAT Magallanes, con apoyo del OS7 y autoridades regionales.

operativoconductordrogas
nuestrospodcast
munipuq

MUNICIPIO FISCALIZA REFUGIO DE ANIMALES: DETECTARON PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y HACINAMIENTO

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
sagmagallanesbebidas

SAG MAGALLANES REFUERZA ANÁLISIS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PREVIO A FIESTAS PATRIAS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
seremiespecialistas

AVANZA COORDINACIÓN PARA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
FOTO 1

EDELMAG LLAMA A LA PREVENCIÓN EN FIESTAS PATRIAS: VAN 31 POSTES CHOCADOS DURANTE EL 2025

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
B