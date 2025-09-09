SEC MAGALLANES FISCALIZA EN COMPAÑÍA DEL SEREMI DE ENERGÍA VENTA DE PARRILLAS A GAS Y ELÉCTRICAS AD PORTAS DE LLEGADA DE FIESTAS PATRIAS 2025

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, se encuentra desarrollando un completo plan de fiscalización para verificar que sólo se estén comercializando parrillas eléctricas y a gas debidamente certificadas, es decir, que cuenten con su SELLO SEC a la vista, esto a días del inicio de los Festejos Patrios 2025.

Por lo mismo, es que esta mañana llegaron hasta la ferretería El Águila, ubicada en la comuna de Punta Arenas, el Seremi de Energía, Sergio Cuitiño; la Directora Regional de SEC Magallanes, Fernanda Garrido, y un equipo de fiscalizadores de este organismo para realizar una inspección a la venta de estos productos.

Los equipos de inspección estuvieron revisando que las parrillas eléctricas y a gas que se estaban comercializando en el lugar, tuviera su SELLO SEC a la vista, etiqueta que certifica que dichos productos superaron una serie de pruebas de seguridad.

El SELLO contiene además un código QR, con información sobre la certificación del producto, la que puede ser leída por cualquier smartphone.

Los equipos de fiscalización también estuvieron revisando los SELLOS SEC y el rotulado que deben tener los reguladores y flexibles ("mangueras") de las parrillas a gas, pues tienen una fecha de vencimiento.

Según datos de la SEC, entre enero y agosto de este 2025 se han certificado 244.782 parrillas eléctricas y a gas, de las cuales, 218.302 son eléctricas y 26.480 a gas. Este número representa un aumento de un 98% en relación al mismo período del año pasado, donde se certificaron 123.876 parrillas en total.

SELLO SEC

Tras finalizar el recorrido, el Seremi de Energía, Sergio Cuitiño sostuvo que "lo primero es recomendar siempre comprar sólo parrillas eléctricas y a gas en el comercio establecido y que tengan el SELLO SEC a la vista, porque es la única manera de saber que estamos frente a equipos que han superado una serie de pruebas de seguridad. Este 2025 ya son casi 245 mil las parrillas que han sido certificadas por la SEC, lo que implica un aumento de casi un 100% en relación al año pasado. Esto da cuenta de un producto que ha ido aumentando su venta y por tanto, su uso al interior de los hogares, por lo que es relevante potenciar las actitudes de autocuidado".

Por su parte, la Directora Regional de SEC Magallanes, agregó que "durante el 2024 se fiscalizaron 66 empresas, tras lo cual se sancionó a 9 de ellas, por incumplir la normativa de certificación, con un monto total de 793 UTM Unidades Tributarias Mensuales (algo más de $54 millones). En lo que va de este año se han fiscalizado a 36 empresas, resultando 10 con incumplimientos normativos, por lo que ya se están cursando los respectivos procesos sancionatorios".

En cuanto a las recomendaciones de uso de las parrillas a gas, desde la SEC indicaron que es relevante realizar una mantención anual de estos equipos y revisar el regulador y el flexible, pues ambos tienen una fecha de vencimiento. Del mismo modo, los cilindros de gas siempre deben ir a un costado de la parrilla, jamás debajo de los quemadores, y, por cierto, nunca se deben intentar conectar estas parrillas móviles a la red de gas de los domicilios.

La Directora Regional de SEC Magallanes añadió que, en el caso de las parrillas eléctricas, la principal recomendación es conectarlas directamente a la red y si ello no es posible, el llamado es a usar solo alargadores que también cuenten con su SELLO SEC. En este sentido, también se aconsejó conectar solo la parrilla en el alargador, ya que estos tienen una capacidad acotada, y si se conectan más equipos en la misma "zapatilla", ésta se puede sobrecargar y producir una falla eléctrica.

Finalmente, desde la SEC hicieron un llamado a seguir las cuentas oficiales de la SEC en Redes Sociales: Instagram (@sec_chile), LinkedIn (Superintendencia de Electricidad y Combustibles – SEC), X (@SEC_cl) y Superintendencia SEC (Facebook), donde la ciudadanía podrá acceder a información útil y consejos de seguridad para el uso de los energéticos.

