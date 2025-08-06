Punta Arenas,
6 de agosto de 2025

ESPECIALISTAS DE LA ARMADA DE CHILE REALIZARON INSTRUCCIÓN EN TORNO A FISCALIZACIÓN PESQUERA Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO EN LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS

​En la actividad se trataron varios temas, analizando diferentes casos de estudios, marco normativo y protocolos los cuales son fundamentales para el desarrollo de esta importante tarea que es parte de las labores permanentes de la Armada de Chile.

La fiscalización pesquera es una tarea permanente de la Armada de Chile

​Este 05 de agosto, en el marco de tareas de capacitación permanente y refuerzo de conocimiento de los servidores navales, especialistas de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático de Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de la Armada de Chile (DIRECTEMAR), realizaron una jornada de capacitación a personal de la Gobernación Marítima de Punta Arenas y Capitanías de Puerto dependientes, así como personal del Rompehielos “Almirante Viel”.

La actividad se desarrolló en formato presencial y online, en donde diferentes servidores navales actualizaron conocimientos en torno a la normativa vigente en torno a Fiscalización Pesquera y otras materias en torno al medio ambiente acuático, instancia que fue dirigida por el Capitán de Corbeta Litoral Gonzalo Jiménez y la Ingeniera en Pesca Paola Arroyo del Departamento de Pesca, Acuicultura y Recursos Marinos de la DIRECTEMAR.

El Capitán de Corbeta Litoral Gonzalo Jiménez destacó que “esto se enmarca dentro de las funciones de nuestro departamento que es entregar los conocimientos necesarios para función de fiscalización pesquera al personal de la institución, vale decir, la Autoridad Marítima como al personal Naval que se encuentra desplegada en otras unidades que no necesariamente están enmarcadas en roles marítimos”, agregando que “también tocamos otros tipos de temas como lo relacionado con la fiscalización pesquera en áreas marinas protegidas, ruido submarino y los efectos que tiene el cambio climático en nuestras aguas jurisdiccionales”.

En la actividad se trataron varios temas, analizando diferentes casos de estudios, marco normativo y protocolos los cuales son fundamentales para el desarrollo de esta importante tarea que es parte de las labores permanentes de la Armada de Chile.

