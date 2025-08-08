CHILE SUSPENDE IMPORTACIÓN DE CARNE DESDE PATAGONIA ARGENTINA: ASÍ EXPLICÓ EL SAG LA MEDIDA

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) comunicó este jueves la suspensión de la importación de animales y productos de origen animal provenientes desde la Patagonia argentina, medida que apunta a la carne ovina y bovinos en pie para reproducción que se encontraban autorizados para su ingreso a Chile.

Esto tras la decisión del organismo sanitario argentino Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) de permitir el movimiento dentro de su país de carne bovina con hueso y material genético de animales susceptibles a fiebre aftosa, desde las zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia zonas libres sin vacunación en la Patagonia, al sur del río Colorado, lo que llevó a Chile a dejar sin efecto el reconocimiento sanitario a esa área libre de esta enfermedad sin vacunación.

Destacar que esta medida del SAG no afecta a la importación de carne bovina argentina, pues este producto llega a Chile desde la zona norte del país vecino.

"Para el caso de carnes bovinas que provienen de establecimientos habilitados ubicados en la zona libre de fiebre aftosa con vacunación, al norte de Argentina, y que representan el mayor volumen de importaciones de carne de vacuno que se recibe en Chile, se mantiene vigente el reconocimiento sanitario, por lo que no afecta la importación de este producto a nuestro país", destacó el SAG en su sitio oficial .

Asimismo, el organismo nacional trabaja con su homólogo argentino para restablecer las importaciones a Chile desde la Patagonia en el menor plazo posible, siempre que existan las garantías necesarias para resguardar la sanidad de la ganadería nacional.

Para tal efecto, el SAG coordina con Senasa el envío de una misión técnica durante la primera semana de septiembre para verificar en terreno las condiciones epidemiológicas y medidas aplicadas en las barreras sanitarias.

Resaltar que las importaciones de carne ovina desde la zona patagónica representan un porcentaje acotado respecto de las importaciones totales de carnes provenientes de Argentina.

Chile suspende importación de carne desde Patagonia argentina: ¿Qué es la fiebre aftosa?





Según describe el SAG, se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a animales con pezuñas; como vacas, cerdos, ovejas y cabras. Su impacto económico es muy significativo, ya que no solo reduce drásticamente la productividad ganadera, sino que también representa una seria barrera para el comercio internacional de animales y productos pecuarios, al restringir las exportaciones hacia mercados que exigen estrictos requisitos sanitarios.

Una enfermedad de alto impacto económico y de la cual Chile se encuentra libre desde 1981 , manteniendo esta condición que ha permitido acceder a mercados internacionales altamente exigentes en materia sanitaria.

Según la normativa vigente, para importar a nuestro país animales y productos de animales susceptibles a fiebre aftosa, estos deben provenir de zonas oficialmente reconocidas como libres de fiebre aftosa.

Por esta razón, la entrada en vigencia de la Resolución N° 460/2025 de Senasa modificó automáticamente el estatus reconocido por el SAG desde 2008 a la zona libre sin vacunación del sur argentino (Patagonia), impidiendo el ingreso de animales en pie y productos como carne ovina provenientes de esa área.

Fuente: t13.cl



