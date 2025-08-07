ELENCO DEL TEATRO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS CAUTIVÓ A SANGREGORINOS

Con una notable convocatoria y un emotivo recibimiento por parte de la comunidad, el Elenco del Teatro Municipal presentó el pasado viernes la reconocida obra "El Principito" en el gimnasio municipal de Villa Punta Delgada, en la comuna de San Gregorio.

El grupo estuvo compuesto por 10 actores y actrices, 5 técnicos y un equipo encargado del traslado y montaje de la escenografía, lo que permitió llevar esta producción hasta uno de los territorios más apartados de la región.

"Es la primera vez que vamos a otra comuna. En este caso, fue el elenco del Teatro Municipal, que se ha caracterizado y especializado en obras infantiles, con una producción de primerísimo nivel, 100 % nuestra. Solo en 2024 hubo casi 20 funciones, lo que significó que más de 5 mil personas asistieran a ver teatro infantil, 100 % regional y de alta calidad", destacó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Además, el jefe comunal hizo un llamado a los alcaldes de la región: "Que nos inviten, justamente porque el talento y la producción están. Y no solo de teatro infantil, como ahora, sino de todos los elencos. Ellos estarán muy contentos de poder mostrar su arte y su talento en todo el territorio de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena".

Sobre la presentación que marcó un hito para el Elenco del Teatro Municipal, Paulina Carrasco, encargada del grupo, mencionó: "Es nuestra primera itinerancia como elenco, así que estamos súper felices con esta invitación". Además, añadió: "Mostramos el montaje El Principito, que fue estrenado el año pasado y donde el protagonista es Nahuel Soto, que tiene 10 años".

Para finalizar, Carrasco subrayó que, como elenco, les gustaría presentar estas obras en otras comunas para llegar a más personas de la región.

