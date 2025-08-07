Punta Arenas,
7 de agosto de 2025

"HEMOS SIDO SUPER TRANSPARENTES CON LA SITUACIÓN; EN EL MINUTO UNO EN QUE SE NOS PONE LA INFORMACIÓN, SE DECIDE SOLICITAR SU RENUNCIA”: SEREMI DE GOBIERNO SOBRE LA SALIDA DEL TITULAR DE MINERÍA EN MAGALLANES

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Seremi de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, abordó diversos temas de interés regional, entre ellos la reciente designación de nuevos seremis de Salud y Minería, y la abrupta renuncia del recién asumido titular de Minería.


Mimica detalló que “esto ocurre el día 23 de julio, se envían los nombres a Santiago para que se puedan hacer los chequeos y contrachequeos y todas las informaciones necesarias a través del Ministerio del Interior y también a través de la ANI. Llegan de forma positiva, sin objeciones. Posteriormente se envía el decreto de nombramiento el día 24 y el día 25 ya se confirma el arribo del Seremi de Minería”. Sin embargo, explicó que tras la llegada de la nueva autoridad, ingresó una denuncia formal con embargo de información, lo que impidió conocer los detalles de inmediato. “En el minuto uno en que se nos pone la información, y por el resguardo de ambas partes —porque acá tienen todo el derecho de defenderse—, evidentemente necesitábamos a una autoridad que estuviera enfocada las 24 horas en este trabajo, sobre todo en estos últimos siete meses y medio en el cierre administrativo del gobierno y cumpliendo las metas. Es que se decide solicitar su renuncia”, afirmó.


En la misma entrevista, el vocero de Gobierno lamentó que la Cámara de Diputados rechazara la creación de feriados regionales, lo que deja nuevamente en duda la conmemoración del 21 de septiembre en Magallanes. Manifestó su pesar por la abstención del parlamentario magallánico Christian Matheson, lo que a su juicio afectó la posibilidad de que la iniciativa prosperara.


Por otro lado, Mimica destacó que continúan las entregas de tarjetas para el pago del transporte público a personas mayores. Una nueva entrega se realizó este miércoles en la sede vecinal Ríos Patagónicos, beneficiando a adultos mayores de la comunidad.


Finalmente, informó sobre la inauguración de las obras de mejoramiento en el Liceo Hernando de Magallanes, en la provincia de Tierra del Fuego, con una inversión superior a los $478 millones, destacando el impacto positivo que tendrán en la infraestructura y el desarrollo educativo de la zona.


DGA MAGALLANES ANALIZA CALIDAD DEL AGUA EN PUERTO EDÉN

​Las empresas Luzdivina Spa y Trans Alerce Spa, hicieron sus ofertas para adjudicarse la licitación, ambas propuestas consideran una flota de nueve buses King Long de última generación.

​Las empresas Luzdivina Spa y Trans Alerce Spa, hicieron sus ofertas para adjudicarse la licitación, ambas propuestas consideran una flota de nueve buses King Long de última generación.

PODER JUDICIAL Y FISCALÍA REGIONAL FIRMAN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ABORDAR CAUSAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL

Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
antumapu

OBRA EN HOMENAJE AL PUEBLO SELK’NAM CONMOVIÓ A MAGALLANES

estudiantestdf

MÁS DE 100 ESTUDIANTES DE TIERRA DEL FUEGO PODRÁN CONOCER TORRES DEL PAINE DE MANERA GRATUITA

