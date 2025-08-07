NATALES INICIA PROCESO PARTICIPATIVO DE ACTUALIZACIÓN DE SU PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO (PLADETUR)

​Con un fuerte énfasis en la sustentabilidad, la identidad territorial, las áreas protegidas y la participación ciudadana, la comuna de Natales dará inicio oficial al proceso de elaboración de la Actualización de su Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR), instrumento que busca orientar el crecimiento del turismo local con una mirada estratégica y de largo medio plazo.



Las actividades comenzarán el lunes 11 de agosto con reuniones de presentación y coordinación del Plan de Trabajo ante la alcaldesa Ana Mayorga y los jefes de departamentos de la Ilustre Municipalidad de Natales. Durante la tarde del lunes, el equipo ejecutor participará en una sesión del Concejo Municipal, instancia en la que se presentará el proceso de elaboración del PLADETUR y se recibirán orientaciones de las y los concejales.



El martes 12 de agosto por la mañana se realizará el Seminario de Inicio de la Actualización PLADETUR Natales 2025, que incluye un panel de conversación con destacados líderes comunales, quienes compartirán su visión sobre los principales desafíos y oportunidades para el desarrollo turístico de la comuna. Esta actividad se llevará a cabo en el Espacio Multiuso del tercer piso del Rodoviario de Puerto Natales, entre las 10:00 y 12:00 hrs. Las invitaciones se harán llegar en el transcurso de la semana a las y los actores vinculados al turismo de la comuna.



El cronograma continuará el miércoles 13 con reuniones con representantes de organizaciones del sector turístico y habitantes de zonas rurales con actividades vinculadas al turismo. El jueves 14 se destinará a trabajo interno del Comité Técnico del PLADETUR, centrado en la planificación y sistematización de antecedentes.



Un instrumento alineado con la planificación territorial



El PLADETUR busca articularse con los principales instrumentos de planificación y gestión turística a nivel nacional, regional y local, tales como: Estrategia Nacional de Turismo Sostenible 2035, Estrategia Regional de Desarrollo de Magallanes, Plan de Acción ZOIT Torres del Paine- Natales, Catastro Regional de Atractivos Turísticos (SERNATUR), Plan Regulador Comunal, Plan de Desarrollo Comunal y el Plan de Acción de Comunidades Portal de Natales, entre otros.

La alcaldesa Ana Mayorga comentó “La actualización de nuestro Plan de Desarrollo Turístico Comunal representa un paso clave para el futuro de Natales. Buscamos consolidar un modelo de turismo responsable, planificado y sostenible, que no solo impulse nuestra economía local, sino que también proteja lo que somos: un destino único en el mundo”.

“Queremos fortalecer el posicionamiento turístico que Natales ya ostenta con orgullo a nivel nacional e internacional, y avanzar hacia una comuna que mira al futuro con visión, respeto por su entorno y compromiso con su gente”, añadió.



Una visión renovada para el turismo en Natales



La elaboración del PLADETUR estará a cargo del Instituto de Turismo de la Universidad Austral de Chile, liderado por el Dr. Pablo Szmulewicz, junto a un equipo motor conformado por representantes del Municipio, Sernatur, la Corporación de Turismo y Cultura, Servicio País, Comunidad Portal y el Programa Austral Patagonia UACh. Este proceso se desarrolla en el marco de la Estrategia de Comunidades Portal de las áreas Protegidas de la Patagonia Chilena y tendrá una duración de seis meses, contemplando campañas en terreno, entrevistas a actores clave, talleres participativos y presentaciones periódicas ante el Concejo Municipal.



El Dr. Pablo Szmulewicz destaca, en tanto, "la necesidad de que esta Actualización recoga la nueva posición de la comuna de Natales como Centro Receptor y Distribuidor del turismo de la provincia y de sus atractivos, en especial su condición de Puerta de Entrada a sus Parques Nacionales de relevancia mundial; así como comenzar a destacar sus otros productos turísticos emergentes como son: Natales capital gastronómica internacional, Natales y su Turismo de Estancias, el Turismo marítimo, Natales y su Patrimonio Cultural y Natales como laboratorio natural, entre otros.”



“Desde la Estrategia de Comunidades Portal, estamos muy contentas de nuevamente aportar con una acción concreta a la comuna de Natales, con quienes tenemos un trabajo de larga data y un Plan de Acción de Comunidades Portal de la comuna, dentro del cual se enmarca esta acción que esperamos sea entre otros, un aporte a la gestión turística de las áreas protegidas y las comunidades portal”, señaló Milithza Rodríguez, encargada regional de Comunidades Portal.



Se invita a la comunidad a estar atentos a las actividades y sumarse a la construcción del futuro turístico de la comuna.

​

