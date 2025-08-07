Punta Arenas,
7 de agosto de 2025

RISAS ASEGURADAS ESTE VIERNES EN DREAMS PUNTA ARENAS CON EL SHOW DE “LA WILO”

​ El emergente influencer y standupero llega a la Región de Magallanes con una hilarante propuesta. El evento será en el escenario del restobar Lucky 7 del casino.

​Erick Avilés es el nombre tras bambalinas de “La Wilo”, un joven humorista oriundo de San Carlos, pero criado en Cauquenes desde los 10 años de edad. Dice que esta última ciudad fue una influencia clave en su identidad y estilo. “Me siento cauquenino de corazón. Ahí forjé mi personalidad que me ha marcado hasta hoy. Sufrí, pero también aprendí mucho en mi infancia. Recibí bullying por parte de algunos compañeros. En el colegio, los niños pueden ser bastante crueles a esas edades, pero lo cierto es que esas experiencias también me formaron y contribuyeron a que hoy sea quien soy, confesó.

También se refirió al apoyo de sus cercanos a la hora de revelar su orientación sexual. “Salir del clóset fue un proceso importante para mí y, contar con ese respaldo, marcó una gran diferencia, sobre todo de mi familia”, reveló.

Presente.

La actualidad de Avilés se prevé auspiciosa. Con un exitoso podcast llamado “Weona Que Creici”, con casi 100.000 seguidores en Instagram y una rutina sólida que ha llevado a varias regiones, promete un buen espectáculo.
“Bueno, “La Wilo" es un personaje que nace de mi adolescencia en Cauquenes. Se trata de destacar esas cosas particulares que sabemos hacer quienes vivimos en Cauquenes, como picar leña o manejar un tractor, habilidades que no son tan comunes en otros lugares ni tampoco suelen asociarse con un chico gay, lo que genera cierta sorpresa y curiosidad en el público. A partir de esas experiencias que viví desde pequeño —y en la vida en general— vamos construyendo historias que, finalmente, tienen como objetivo hacer reír a quienes nos escuchan.", expresó.

También habló de su presente, con varios eventos en 2025. “Falta bastante por entregar aún. El stand up es un oficio sacrificado, de mucho ingenio, creatividad, pero que te llena. Estaremos de gira por el sur, de regreso en la Dreams. Tengo ganas de seguir creciendo y alcanzando metas”, expresó.

Sur

“La Wilo” se refirió a su regreso al sur de Chile, esta vez a Punta Arenas. “El año pasado estuve girando en varios casinos, entre ellos Punta Arenas. El cariño del público me llena el corazón. Ver que la gente te sigue por todo el país y te entrega una palabra linda, te pide una foto, te dan esa inyección anímica para seguir. Las instalaciones son magníficas y el escenario lo mismo. Los espero nuevamente, tal como el año pasado”, concluyó.

La performance del comediante será este viernes, no antes de las 23:00 hrs, en el escenario del restobar Lucky 7 del casino de juegos magallánico. El acceso al evento es gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.


FOTO ELVIS FOREVER RR

“ELVIS FOR EVER SHOW” ESTE SÁBADO EN CASINO DREAMS

CON DOS EMPRESAS OFERENTES MINISTERIO DE TRANSPORTE INICIA PROCESO LICITATORIO DE BUSES PARA PUERTO NATALES

​Las empresas Luzdivina Spa y Trans Alerce Spa, hicieron sus ofertas para adjudicarse la licitación, ambas propuestas consideran una flota de nueve buses King Long de última generación.

busesnatales
PODER JUDICIAL Y FISCALÍA REGIONAL FIRMAN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ABORDAR CAUSAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL

FOTO-SENADOR-BIANCHI

SENADOR KARIM BIANCHI LAMENTÓ CIERRE DE INVESTIGACIÓN Y EXIGIÓ AL MINISTERIO DE JUSTICIA QUE CASO HÁREX SEA INTEGRADO EN EL PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE VERDAD Y JUSTICIA

OBRA EN HOMENAJE AL PUEBLO SELK’NAM CONMOVIÓ A MAGALLANES

MÁS DE 100 ESTUDIANTES DE TIERRA DEL FUEGO PODRÁN CONOCER TORRES DEL PAINE DE MANERA GRATUITA

