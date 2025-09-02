Punta Arenas,
2 de septiembre de 2025

LOS JAIVAS ATERRIZAN EN PUNTA ARENAS CON SU ACLAMADO “CONCIERTO ACÚSTICO”

​Los Jaivas siguen cautivando con su “Concierto Acústico”: más de 17 mil personas en 10 ciudades ya han vivido esta experiencia única, y ahora la banda llega el 7 de septiembre al Dreams de Punta Arenas. las entradas están disponibles en PuntoTicket.

jaimvas

Recién cumplidos sus 62 años de trayectoria, Los Jaivas continúan recorriendo Chile con su inolvidable “Concierto Acústico”, un espectáculo íntimo y sorprendente que ha emocionado a miles de personas a lo largo del país.

Más de 17 mil personas ya han disfrutado esta experiencia única, que ha recorrido ciudades como Santiago, Chillán, Temuco, Valdivia, Concepción, La Serena, Antofagasta, Rancagua, Talca y Viña del Mar.

El próximo gran hito será en la Región de Magallanes, donde la legendaria banda se presentará el domingo 7 de septiembre a las 20:30 horas en Dreams de Punta Arenas. Una cita imperdible que invita a sumergirse en una experiencia única, donde clásicos como Indio HermanoUn Día de Tus Días y La Centinela se entrelazan con nuevas sonoridades, matices visuales y una puesta en escena inolvidable.

El concierto incorpora instrumentos poco habituales e incluso creados especialmente por el grupo para la ocasión, sumando matices únicos a la interpretación. La escenografía nos embarca en un viaje con una atmósfera íntima y familiar, muy distinta a lo tradicional, evocando un living o sala de estar típica de las casas de Viña del Mar de mediados del siglo XX. Sillones, mecedoras, canastos con lanas, flores, receptores de radio, maletas antiguas y muebles de época recrean el ambiente, coronado por una ventana inspirada en el dormitorio juvenil de los hermanos Parra, aportando un valor simbólico y emotivo a la experiencia. 

A este íntimo concierto se unirá además la soprano Pilar Aguilera, aportando una dimensión especial a la propuesta musical, que genera una cercanía única con el público y permite apreciar de manera irrepetible el trascendente legado creativo de uno de los grupos más influyentes de la música latinoamericana. Con esta presentación en Punta Arenas, Los Jaivas comienzan a cerrar la exitosa gira de “Concierto Acústico”.

Las entradas se pueden adquirir en  www.losjaivasacustico.cl ó directamente en PuntoTicket.


Aguas Magallanes

SAG MAGALLANES Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS AVANZAN EN TRABAJO CONJUNTO POR LA PROBLEMÁTICA DE EQUINOS EN LA VÍA PÚBLICA

Leer Más

​La instancia fue valorada positivamente por las entidades participantes, destacando los resultados alcanzados y los acuerdos establecidos como un paso concreto hacia soluciones sostenibles.

Reunión SAG IM PUQ 1
cvtnatales

GOBIERNO DA INICIO A PROYECTO DE CONSERVACIÓN AL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS I EN PUERTO NATALES

INE 336
tarjeta_Integracion_Austral

TURISMO BINACIONAL: TABSA OFRECERÁ DESCUENTOS EN VIAJES A PINGÜINERAS ISLA MAGDALENA CON LA NUEVA TARJETA DE INTEGRACIÓN AUSTRAL

alejandrogoickarmelic

FALLECE A LOS 85 AÑOS MONSEÑOR ALEJANDRO GOIC KARMELIC

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

carcel puq

MADRE OBTIENE UNA GRAN VICTORIA: TRIBUNAL ORDENA A GENDARMERÍA PERMITIR VISITAS DIARIAS A SU HIJO HOSPITALIZADO

logobn (1)
