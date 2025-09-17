Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

17 de septiembre de 2025

CATWALK PATAGONIA INVITAN A “CAMINO DE ROSAS”, DESFILE BENÉFICO EN PUNTA ARENAS ESTE 5 DE OCTUBRE EN CASINO DREAMS

Buenos días región.

catwalkpatagoniadesfile

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diseñador Gabriel Fuentealba, director de Catwalk Patagonia, junto a las alumnas Josefa Riquelme y Kathleen Preller, entregaron detalles sobre la sexta edición del desfile benéfico “Camino de Rosas”, que se desarrollará el próximo domingo 5 de octubre a las 20:00 horas en Casino Dreams.

El evento reunirá a diseñadores, marcas regionales y público en general, con un objetivo solidario: promover el autocuidado y recaudar fondos para las iniciativas que impulsa el Club de Leones Mujer Austral.

Fuentealba destacó que se trata de una plataforma donde convergen el talento, la moda y la responsabilidad social, en una noche que busca reunir voluntades en torno a causas que van más allá de lo estético.

Por su parte, las alumnas Josefa Riquelme y Kathleen Preller enfatizaron la importancia de participar en esta instancia, tanto por la oportunidad de aprender y mostrar su trabajo como por el fin benéfico que motiva el encuentro.

El desfile “Camino de Rosas” se ha consolidado en Punta Arenas como un espacio de visibilización del diseño regional y de compromiso comunitario, y este 2025 vivirá su sexta edición con la expectativa de congregar a un público diverso y solidario.


ejercito

TENIENTE CORONEL ARANEDA Y SUBTENIENTE DÍAZ DESTACARON PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LA INSTITUCIÓN Y PREPARCIÓN PARA DESFILE DE LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO GARANTIZA FIESTA CRIOLLA Y SERVICIOS ACTIVOS DURANTE FERIADOS Y FIN DE SEMANA

Leer Más

​La administración comunal reforzará turnos y mantendrá equipos operativos 24/7 durante Fiestas Patrias, para apoyar a la comunidad ante cualquier emergencia.

​La administración comunal reforzará turnos y mantendrá equipos operativos 24/7 durante Fiestas Patrias, para apoyar a la comunidad ante cualquier emergencia.

fiestacriollapuq
nuestrospodcast
alimentosseremisalud

FIESTAS PATRIAS: SEREMI DE SALUD REFUERZA FISCALIZACIONES Y ENTREGA MÁS DE 45 PERMISOS PARA PUESTOS DE VENTA DE ALIMENTOS EN PARQUE MARÍA BEHETY

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
senador Bianchi 16

SENADOR KARIM BIANCHI DENUNCIA AUMENTO DE LLAMADAS SPAM Y FRAUDULENTAS QUE AFECTAN A MILLONES DE USUARIOS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
KERMESE 2025 1 (8)

PERSONAS MAYORES DE PORVENIR CELEBRARON LAS FIESTAS PATRIAS CON TRADICIONAL KERMESE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
vecinosfitzroy

VECINOS DE FITZ ROY SELECCIONAN PROYECTOS QUE SERÁN FINANCIADOS POR EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909