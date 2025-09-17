CATWALK PATAGONIA INVITAN A “CAMINO DE ROSAS”, DESFILE BENÉFICO EN PUNTA ARENAS ESTE 5 DE OCTUBRE EN CASINO DREAMS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diseñador Gabriel Fuentealba, director de Catwalk Patagonia, junto a las alumnas Josefa Riquelme y Kathleen Preller, entregaron detalles sobre la sexta edición del desfile benéfico “Camino de Rosas”, que se desarrollará el próximo domingo 5 de octubre a las 20:00 horas en Casino Dreams.

El evento reunirá a diseñadores, marcas regionales y público en general, con un objetivo solidario: promover el autocuidado y recaudar fondos para las iniciativas que impulsa el Club de Leones Mujer Austral.

Fuentealba destacó que se trata de una plataforma donde convergen el talento, la moda y la responsabilidad social, en una noche que busca reunir voluntades en torno a causas que van más allá de lo estético.

Por su parte, las alumnas Josefa Riquelme y Kathleen Preller enfatizaron la importancia de participar en esta instancia, tanto por la oportunidad de aprender y mostrar su trabajo como por el fin benéfico que motiva el encuentro.

El desfile “Camino de Rosas” se ha consolidado en Punta Arenas como un espacio de visibilización del diseño regional y de compromiso comunitario, y este 2025 vivirá su sexta edición con la expectativa de congregar a un público diverso y solidario.



