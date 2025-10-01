CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR Y GRANJAS DE LA SIERRA RENUEVAN ALIANZA SOLIDARIA POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

El Club de Leones Cruz del Sur y Granjas de la Sierra sellaron un importante convenio de colaboración en apoyo a nuestras Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

​



La firma estuvo a cargo de Carol Corcoran, Jefa de Comunicaciones de la empresa Corcoran, y de nuestro Presidente Alejandro Vásquez Servieri, acompañado de socios leones que, con orgullo, celebran nuevamente esta alianza solidaria.

Esta iniciativa permitirá que, al preferir los productos de Granjas de la Sierra, todos estemos contribuyendo directamente a esta noble campaña que une a la región en torno a la rehabilitación y al bienestar de quienes más lo necesitan.

​



Además, Yohanna Alarcón, Encargada de Gestión de Personas de Corcoran, compartió las acciones internas que ya están realizando sus funcionarios, demostrando el compromiso y cariño con el que se han sumado a esta causa que pertenece a todos los magallánicos.

​



Invitamos a la comunidad a elegir estos productos y ser parte activa de esta gran obra solidaria. ¡Juntos hacemos posible la rehabilitación!

​

