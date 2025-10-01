1 de octubre de 2025
CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR Y GRANJAS DE LA SIERRA RENUEVAN ALIANZA SOLIDARIA POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES
Un convenio que transforma cada compra en un aporte directo a las Jornadas por la Rehabilitación.
El Club de Leones Cruz del Sur y Granjas de la Sierra sellaron un importante convenio de colaboración en apoyo a nuestras Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.
La firma estuvo a cargo de Carol Corcoran, Jefa de Comunicaciones de la empresa Corcoran, y de nuestro Presidente Alejandro Vásquez Servieri, acompañado de socios leones que, con orgullo, celebran nuevamente esta alianza solidaria.
Esta iniciativa permitirá que, al preferir los productos de Granjas de la Sierra, todos estemos contribuyendo directamente a esta noble campaña que une a la región en torno a la rehabilitación y al bienestar de quienes más lo necesitan.
Además, Yohanna Alarcón, Encargada de Gestión de Personas de Corcoran, compartió las acciones internas que ya están realizando sus funcionarios, demostrando el compromiso y cariño con el que se han sumado a esta causa que pertenece a todos los magallánicos.
Invitamos a la comunidad a elegir estos productos y ser parte activa de esta gran obra solidaria. ¡Juntos hacemos posible la rehabilitación!
Noticias
Relacionadas
La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.
La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales