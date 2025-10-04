DESFILE DE MODAS “CAMINO DE ROSAS” MODA CON PROPÓSITO Y ESPERANZA

Este domingo 5 de octubre de 2025 a las 20:00 horas, los salones del Hotel Casino Dreams se vestirán de elegancia y compromiso social con la realización de la VI versión del Desfile de Modas “Camino de Rosas”. Esta emotiva velada reunirá a diseñadores, modelos, invitados especiales y miembros de la comunidad que comparten una causa común: generar conciencia, transmitir esperanza y fortalecer el apoyo a quienes enfrentan desafíos de salud. Ello bajo el alero del Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral y la academia de modelos Catwalk Patagonia.

A través de la moda como lenguaje universal, Camino de Rosas busca visibilizar la importancia de la detección temprana y el acompañamiento integral en el proceso de recuperación. Durante el desfile, se presentarán colecciones exclusivas que combinan creatividad, sensibilidad y propósito, acompañadas de mensajes inspiradores que invitan a la reflexión y a la acción solidaria.

El evento promete ser una experiencia transformadora, donde cada paso sobre la pasarela será un símbolo de resiliencia, empatía y unión. Invitamos a toda la comunidad a ser parte de esta noche especial, en la que la moda se convierte en una herramienta de cambio y esperanza.

Valor entrada :15.000

Puntos de venta

👉 Pizzería Salumi : Local 7 Mercado Urbano, Zona Franca

👉 Monnier Chocolat : Armando Sanhueza N°152

👉 Tienda Aralea : Bories N°869-A

👉 Minimarket Panda : Kuzma Slavic N°702 esquina Avda. Bulnes

👉 Komelac Sur : Diagonal Miraflores N°0314

👉 Luxury C Design : Local 104 Módulo Central, Zona Franca

👉 Megastore : Manzana 19 Zona Franca

Hotel Casino Dreams Punta Arenas: sábado 04/10/2025 desde las 1G.00 a 20.30 horas



