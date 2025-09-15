Punta Arenas,
15 de septiembre de 2025

ARMADA DE CHILE INVITA A LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENAS A PRESENCIAR DESFILE COSTERO DE UNIDADES NAVALES

​Este martes 16 de septiembre, entre las 18:00 y 19:00 horas, cuatro buques de esta fuerza operativa navegarán frente a la capital austral, ofreciendo un evento único para acompañar la semana de festividades patrias

MAPA _NAVCOST

En el marco de su período de operaciones, unidades de la Escuadra Nacional se encuentran desplegadas en diversos puntos de Magallanes y la Antártica Chilena. Como parte de estas maniobras, un grupo de estos buques llegará este martes a Punta Arenas realizando una navegación costera entre las 18:00 y 19:00 horas.

El paso de las unidades será en dirección sur a norte, siendo visibles desde distintos puntos de la ciudad, como Río de los Ciervos, el Cerro Mirador "La Cruz"; las letras de Punta Arenas y el monumento a la Circunnavegación del Estrecho a contar de las 18:00 hrs.

Asimismo, en los próximos días las unidades de la Escuadra Nacional desarrollarán actividades de vinculación con la comunidad, que incluirán acciones cívicas y visitas a bordo tanto en Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams.

puqaustral

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y CERVECERÍA AUSTRAL LLAMAN A CELEBRAR CON RESPONSABILIDAD EN FIESTAS PATRIAS

VECINOS DE FITZ ROY SELECCIONAN PROYECTOS QUE SERÁN FINANCIADOS POR EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO

​Vecinos y vecinas del Barrio Robert Fitz Roy avanzan en la priorización de los proyectos urbanos y sociales que formarán parte del Plan Maestro del Programa Quiero Mi Barrio. De igual forma se trabaja en la identificación presupuestaria de otras iniciativas urbanas en el sector.

CRITERIA: JARA (29%) Y KAST (27%) MANTIENEN SUS APOYOS TRAS DEBATE, MIENTRAS QUE MATTHEI CAE 4 PUNTOS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PRESIDENTE BORIC RECIBE A TRANSPORTISTAS Y ALCALDE RADONICH POR DEMANDA DE RUTA AUSTRAL

