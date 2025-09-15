ARMADA DE CHILE INVITA A LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENAS A PRESENCIAR DESFILE COSTERO DE UNIDADES NAVALES

​En el marco de su período de operaciones, unidades de la Escuadra Nacional se encuentran desplegadas en diversos puntos de Magallanes y la Antártica Chilena. Como parte de estas maniobras, un grupo de estos buques llegará este martes a Punta Arenas realizando una navegación costera entre las 18:00 y 19:00 horas.



​El paso de las unidades será en dirección sur a norte, siendo visibles desde distintos puntos de la ciudad, como Río de los Ciervos, el Cerro Mirador "La Cruz"; las letras de Punta Arenas y el monumento a la Circunnavegación del Estrecho a contar de las 18:00 hrs.



​Asimismo, en los próximos días las unidades de la Escuadra Nacional desarrollarán actividades de vinculación con la comunidad, que incluirán acciones cívicas y visitas a bordo tanto en Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams.​

