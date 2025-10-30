Punta Arenas,
30 de octubre de 2025

COMENZÓ INSTALACIÓN DE PUESTOS POR DÍA DE TODOS LOS SANTOS

​Un total de 93 permisos fueron autorizados por la Municipalidad en el bandejón central de Avenida Bulnes, frente al Cementerio Municipal Sara Braun, donde se espera la visita de 40 mil personas durante la semana.

PUESTOS PARA 1 DE NOVIEMBRE (5)

Desde este miércoles 29 de octubre comenzaron a instalarse los puestos de venta autorizados por la Municipalidad de Punta Arenas con motivo del Día de Todos los Santos, en el tradicional bandejón central de Avenida Bulnes, frente al Cementerio Municipal Sara Braun. La medida permitirá el funcionamiento de los comerciantes hasta el domingo 2 de noviembre, en una de las fechas de mayor afluencia de público del año.

Según informó el alcalde Claudio Radonich, este año se otorgaron 93 permisos, de los cuales 51 ya fueron pagados. "Son 93 los permisos que tenemos en este sector de Bulnes. Hasta ahora se han pagado 51. Los valores son bajos y los lugares se sortean para mantener el orden. Sabemos que durante esta semana habrá viento, por lo que pedimos a los comerciantes que afiancen bien sus estructuras y mercadería para evitar riesgos tanto para ellos como para los vecinos", señaló.

El jefe comunal agregó que se espera un importante flujo de visitantes en el recinto. "Sabemos y esperamos cerca de 40 mil personas esta semana. Ya se nota un aumento en las visitas al cementerio. Tendremos seguridad reforzada, servicios sanitarios habilitados y limpieza permanente para mantener el orden y el respeto por este espacio donde descansan 69.500 personas. Además, habrá apoyo vial para evitar inconvenientes en la circulación por Avenida Bulnes", explicó.

Los permisos consideran distintos tipos de productos: flores y plantas, artículos alusivos, artesanía, alimentos, carros de comida y golosinas. Los valores de los permisos van desde 0,3 hasta 1 UTM, dependiendo del rubro y del tipo de instalación.

El administrador del Cementerio Municipal, César Gallardo, detalló los trabajos realizados en el recinto para recibir a los visitantes. "Estamos ya terminando los preparativos. Se pintaron bancas, se plantaron flores y se hizo mantenimiento en jardines, escaleras y piletas. El cementerio está totalmente operativo. El horario normal es de 8:00 a 19:00 horas, pero el día 1 de noviembre se extenderá hasta las 20:00", indicó.

Además, Gallardo adelantó las actividades programadas para los próximos días: el 31 de octubre se presentará el Coro Croata a las 17:00 horas en la capilla, mientras que el 1 de noviembre se realizarán la romería del Ejército a las 10:00, la misa oficiada por el obispo de la Diócesis de Punta Arenas a las 10:00 y 16:00 horas, y la romería del Cuerpo de Bomberos a las 11:30 horas.

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza, explicó que se dispuso de un plan especial en coordinación con Carabineros. "Vamos a estar con patrullas permanentes en el perímetro del cementerio y reforzaremos la fiscalización junto a inspectores municipales. También se incorporará una camioneta adicional el día primero, que es cuando se espera la mayor afluencia", comentó.

La Municipalidad reiteró el llamado al respeto y la colaboración tanto de los comerciantes como de los visitantes, con el fin de que las actividades por el Día de Todos los Santos se desarrollen con orden, seguridad y en un ambiente de recogimiento.


SUBSECRETARIA DEL MINVU INAUGURA PARQUE COSTANERA DEL ESTRECHO E INICIA EL MES DEL URBANISMO EN MAGALLANES

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL APROBÓ PRIMER PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

​Planta de e-combustibles en Cabo Negro subsanó las observaciones al proyecto y contará con Resolución de Calificación Ambiental.

COMENZÓ INSTALACIÓN DE PUESTOS POR DÍA DE TODOS LOS SANTOS

PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL: UN CAMINO HACIA NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL

ESTUDIANTES DE MAGALLANES PRESENTAN EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES EN 4° CONGRESO “ACTÍVATE, CUÍDATE Y VIVE SIN ACV”

