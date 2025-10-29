DIPUTADO CARLOS BIANCHI PRESENTA RECURSO PARA ANULAR DECRETO TARIFARIO ELÉCTRICO

​El diputado independiente Carlos Bianchi, acompañado de sus pares, Jaime Araya y Cristián Tapia, llegaron hasta la oficina de partes del Ministerio de Energía, para presentar un recurso administrativo que busca invalidar el actual decreto tarifario eléctrico.



La idea de los parlamentarios es que el Ministro de Energía utilice las facultades de su cargo, y no espere hasta el nuevo proceso tarifario para sanear el cobro excesivo, que actualmente se está efectuando a todos los clientes domiciliarios.



"Presentamos un recurso de invalidación frente a los abusivos cobros de la energía eléctrica. Hemos tomado la decisión de presentar este recurso en favor de las distintas regiones de Chile, donde el abuso del cobro de la energía sobrepasa todos los límites. Por eso hemos creído pertinente, urgente, el venir a invalidar estos cobros", sostuvo el diputado Bianchi.



El parlamentario agregó que "otra de las razones más relevantes, es que es altamente probable que para el invierno del 2026, existan incrementos en las cuentas de la luz por sobre el 10 o el 15% para hacer de pago de la gente. Eso es del todo inaceptable".



Por su parte, el diputado independiente-PPD y miembro de la Bancada Eléctrica, Jaime Araya, manifestó que "hemos venido a solicitarle al ministro García que haga uso de las facultades que le da la ley de procedimiento administrativo. Sabemos que hay un error de hecho que es manifiesto, que todo Chile lo sabe, por lo tanto él tiene la facultad que está establecida en la ley para invalidar este decreto".



"Además, le hemos pedido adicionalmente que suspenda los efectos de este acto que estamos reclamando mientras se tramita el mismo. Creo que el ministro García tiene la responsabilidad de escuchar este planteamiento serio, establecido en nuestra legislación para proteger a la ciudadanía de estos cobros que son abusivos, infundados, arbitrarios y que están dañando fuertemente la economía familiar", afirmó el diputado Araya.

