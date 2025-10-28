Punta Arenas,
28 de octubre de 2025

WAKE UP ENTRE LAS 100 MEJORES CAFETERÍAS DE SUDAMÉRICA

​Un reconocimiento que consolida a Wake Up como un referente de café en la Región de Magallanes y refuerza su propósito de seguir innovando y dando a conocer la cultura cafetera desde el extremo austral de Chile.

Wake Up

​Su pasión por el Café de Especialidad y el compromiso con sus clientes han llevado a Wake Up, Punta Arenas, a ser reconocida como una de las 100 mejores cafeterías de Sudamérica, de acuerdo al Ranking Internacional The World’s 100 Best Coffee Shops, durante una ceremonia realizada este Sábado 25 de octubre en Bogotá, Colombia, en el marco de la Expo Cafés de Colombia 2025, evento que reúne a toda la cadena de valor del café desde productores y tostadores, hasta baristas y consumidores.

 
Un reconocimiento que consolida a Wake Up como un referente de café en la Región de Magallanes y refuerza su propósito de seguir innovando y dando a conocer la cultura cafetera desde el extremo austral de Chile.

 
Fundada en 2017, Wake Up comenzó con la preparación de Café de Especialidad y tras 8 años desde su apertura, la marca mantiene su esencia original y continúa creciendo con Wake Up Coffee Lab y Kosmos Tostaduría, espacios dedicados a la exploración, educación y tostado de cafés de origen cuidadosamente seleccionados por su equipo.

 
Para elaborar la lista de las 100 mejores cafeterías de Sudamérica, el jurado —compuesto por 140 expertos— evaluó más de 1.800 establecimientos. En el caso de Wake Up, se destacó la calidad del café, la técnica de sus baristas y la experiencia innovadora que ofrece a sus clientes, factores que la hicieron merecedora de este reconocimiento internacional.

 
Entre sus principales desafíos, Wake Up busca consolidar su unidad de negocios Kosmos Tostaduría, integrándola al canal B2B para proveer café a otras cafeterías que compartan su enfoque de excelencia y calidad. Además, de proyectar nuevas instancias como: competencias, catas y talleres, que fortalezcan la comunidad cafetera local y conecten a profesionales y entusiastas del rubro.

 
Finalmente, sus fundadores extienden la invitación a visitar su Cafetería de Especialidad en Errázuriz 944, Punta Arenas, abierta de lunes a domingo. Donde es posible disfrutar diversos orígenes y métodos de preparación, junto a una cuidada oferta gastronómica, que refleja el oficio y el cariño de su equipo de profesionales por la mejora continua en su trabajo, lo que hoy posiciona a Wake Up entre las mejores cafeterías de Sudamérica.




WAKE UP ENTRE LAS 100 MEJORES CAFETERÍAS DE SUDAMÉRICA

