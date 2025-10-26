CAMPAÑA NACIONAL “ESTIGMATIZAR CIERRA PUERTAS” BUSCA DERRIBAR PREJUICIOS SOBRE LA SALUD MENTAL

Con un llamado a la empatía, la comprensión y el diálogo, se presentó en la provincia de Última Esperanza la campaña nacional “Estigmatizar cierra puertas”, impulsada por el Ministerio de Salud y promovida en la región por la Seremi de Salud de Magallanes y la Antártica Chilena, junto al apoyo de la Delegación Presidencial Provincial y los equipos de salud comunales. La actividad fue encabezada por el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, y contó con la participación de representantes del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, del Servicio de Salud Magallanes y de la Policía de Investigaciones (PDI), Cesfam de Puerto Natales, Municipio de Torres del Paine, junto a equipos del área social y comunitaria.

La iniciativa busca visibilizar la importancia del cuidado de la salud mental y erradicar los estigmas que aún existen en torno a quienes viven con alguna condición o diagnóstico en esta área.

Durante la presentación, el delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, destacó la relevancia de la campaña y su alcance social, “Estamos presentando esta campaña que da cuenta de lo importante que es el cuidado y la atención de la salud mental. Es una iniciativa nacional que tiene como principal objetivo dejar de lado el estigma ante las situaciones de salud mental. Muchas veces nos enfrentamos, tanto nosotros mismos como las personas que nos rodean, a momentos difíciles, como la depresión u otras complicaciones. Pero cuando a eso se suma un estigma —cuando escuchamos frases como ‘es cuático’ o ‘ella es exagerada’—, cerramos la puerta a la posibilidad de conversar y pedir ayuda”, señaló la autoridad.

“Quienes trabajamos en el servicio público tenemos también una responsabilidad; ser agentes de cambio, transmitir este mensaje y fomentar la empatía. A veces una palabra o un gesto puede cambiar la vida de una persona”, añadió Ruiz Santana.

Por su parte, la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, valoró el enfoque territorial de la campaña y la importancia de abordar el bienestar emocional en zonas apartadas, “En nuestras comunidades existen muchos factores que inciden, como el aislamiento o la distancia. Después de la pandemia hemos visto cambios importantes y sabemos que el apoyo profesional es fundamental. Desde la posta y a través de talleres participativos, trabajamos junto a la comunidad para abordar estas situaciones de manera integral”, sostuvo.

En tanto, la jefa provincial de la Seremi de Salud, Paulina Barrientos, explicó el sentido de la campaña y su objetivo de generar un cambio cultural sostenido, “El lema ‘Estigmatizar cierra puertas’ nos invita a abrir espacios de diálogo y comprensión. Una de cada cinco personas tiene un diagnóstico de salud mental y muchas veces son tratadas de forma distinta o discriminadas. Lo que buscamos es que como sociedad seamos más empáticas e inclusivas, para que nadie tema pedir ayuda ni sea juzgado por hacerlo. Este cambio debe mantenerse en el tiempo para que todas las personas puedan vivir de forma digna y libres de prejuicios”, subrayó.

Finalmente, el psicólogo Víctor Aguilés, referente del programa de salud mental del CESFAM Dr. Juan Lozic Pérez, destacó la articulación entre los equipos locales y la relevancia de la campaña a nivel comunal, “La salud mental es una prioridad nacional. Desde la Atención Primaria de Salud contamos con una oferta integral para responder a las necesidades de la comunidad. Esta campaña, ‘Estigmatizar cierra puertas’, nos ayuda a tomar conciencia de cómo incluso pequeños comentarios pueden impedir que alguien busque ayuda. La pieza audiovisual que conocimos hoy es un gran paso para abrir más puertas y continuar trabajando unidos en esta materia”, afirmó.

La campaña se difunde a través de medios de comunicación, redes sociales y espacios comunitarios, reforzando el compromiso del Gobierno de Chile con una sociedad más solidaria, empática e inclusiva, donde hablar de salud mental sea un acto de confianza y no de prejuicio.



