Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

26 de octubre de 2025

CAMPAÑA NACIONAL “ESTIGMATIZAR CIERRA PUERTAS” BUSCA DERRIBAR PREJUICIOS SOBRE LA SALUD MENTAL

DPP de Última Esperanza promueve el cuidado y la comprensión en salud mental. ​

IMG_20251023_102112

Con un llamado a la empatía, la comprensión y el diálogo, se presentó en la provincia de Última Esperanza la campaña nacional “Estigmatizar cierra puertas”, impulsada por el Ministerio de Salud y promovida en la región por la Seremi de Salud de Magallanes y la Antártica Chilena, junto al apoyo de la Delegación Presidencial Provincial y los equipos de salud comunales. La actividad fue encabezada por el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, y contó con la participación de representantes del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, del Servicio de Salud Magallanes y de la Policía de Investigaciones (PDI), Cesfam de Puerto Natales, Municipio de Torres del Paine, junto a equipos del área social y comunitaria.

La iniciativa busca visibilizar la importancia del cuidado de la salud mental y erradicar los estigmas que aún existen en torno a quienes viven con alguna condición o diagnóstico en esta área.

Durante la presentación, el delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, destacó la relevancia de la campaña y su alcance social, “Estamos presentando esta campaña que da cuenta de lo importante que es el cuidado y la atención de la salud mental. Es una iniciativa nacional que tiene como principal objetivo dejar de lado el estigma ante las situaciones de salud mental. Muchas veces nos enfrentamos, tanto nosotros mismos como las personas que nos rodean, a momentos difíciles, como la depresión u otras complicaciones. Pero cuando a eso se suma un estigma —cuando escuchamos frases como ‘es cuático’ o ‘ella es exagerada’—, cerramos la puerta a la posibilidad de conversar y pedir ayuda”, señaló la autoridad.

“Quienes trabajamos en el servicio público tenemos también una responsabilidad; ser agentes de cambio, transmitir este mensaje y fomentar la empatía. A veces una palabra o un gesto puede cambiar la vida de una persona”, añadió Ruiz Santana.

Por su parte, la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, valoró el enfoque territorial de la campaña y la importancia de abordar el bienestar emocional en zonas apartadas, “En nuestras comunidades existen muchos factores que inciden, como el aislamiento o la distancia. Después de la pandemia hemos visto cambios importantes y sabemos que el apoyo profesional es fundamental. Desde la posta y a través de talleres participativos, trabajamos junto a la comunidad para abordar estas situaciones de manera integral”, sostuvo.

En tanto, la jefa provincial de la Seremi de Salud, Paulina Barrientos, explicó el sentido de la campaña y su objetivo de generar un cambio cultural sostenido, “El lema ‘Estigmatizar cierra puertas’ nos invita a abrir espacios de diálogo y comprensión. Una de cada cinco personas tiene un diagnóstico de salud mental y muchas veces son tratadas de forma distinta o discriminadas. Lo que buscamos es que como sociedad seamos más empáticas e inclusivas, para que nadie tema pedir ayuda ni sea juzgado por hacerlo. Este cambio debe mantenerse en el tiempo para que todas las personas puedan vivir de forma digna y libres de prejuicios”, subrayó.

Finalmente, el psicólogo Víctor Aguilés, referente del programa de salud mental del CESFAM Dr. Juan Lozic Pérez, destacó la articulación entre los equipos locales y la relevancia de la campaña a nivel comunal, “La salud mental es una prioridad nacional. Desde la Atención Primaria de Salud contamos con una oferta integral para responder a las necesidades de la comunidad. Esta campaña, ‘Estigmatizar cierra puertas’, nos ayuda a tomar conciencia de cómo incluso pequeños comentarios pueden impedir que alguien busque ayuda. La pieza audiovisual que conocimos hoy es un gran paso para abrir más puertas y continuar trabajando unidos en esta materia”, afirmó.

La campaña se difunde a través de medios de comunicación, redes sociales y espacios comunitarios, reforzando el compromiso del Gobierno de Chile con una sociedad más solidaria, empática e inclusiva, donde hablar de salud mental sea un acto de confianza y no de prejuicio.


modulosnatales

URGENTES SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA CESFAM DE PUERTO NATALES, EL PROYECTO QUE BUSCA ALIVIAR LA DEMANDA CRECIENTE POR MÁS Y MEJOR ATENCIÓN.

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PALACIO MONTES ABRIÓ SUS PUERTAS EN EL DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL

Leer Más

La Municipalidad de Punta Arenas realizó el recorrido “Tras las huellas del pasado, iniciativa que permitió a 70 personas conocer la historia y arquitectura de los principales edificios que rodean la Plaza Muñoz Gamero.


La Municipalidad de Punta Arenas realizó el recorrido “Tras las huellas del pasado, iniciativa que permitió a 70 personas conocer la historia y arquitectura de los principales edificios que rodean la Plaza Muñoz Gamero.


PL 6
nuestrospodcast
Dra San Martin

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES DESARROLLA LA 1ª JORNADA ONCOLÓGICA DE LA PATAGONIA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
IMG_20251023_102112

CAMPAÑA NACIONAL “ESTIGMATIZAR CIERRA PUERTAS” BUSCA DERRIBAR PREJUICIOS SOBRE LA SALUD MENTAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
paula

PAULA RIVAS SE PRESENTA EN EL BLOQUE ESTELAR DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
dra Magda Torres

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES ALERTA AUMENTO DE CONSULTAS RESPIRATORIAS POR INFLUENZA A

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.