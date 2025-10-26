Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

26 de octubre de 2025

AVANZA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES URBANOS EN PUNTA ARENAS

MOP realiza actividades de participación ciudadana. ​

IMG_7570

La Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, realizó esta semana tres actividades de participación ciudadana para abordar junto a la comunidad el proyecto que involucra  la construcción de una red de parques urbanos asociados a las obras del “Proyecto Mejoramiento Capacidad Hidráulica y Obras de Regulación Estero Llau Llau”.

Las actividades ciudadanas se realizaron en terreno los días martes, miércoles y jueves en las Juntas de Vecinos de Villa Las Nieves, Junta de Vecinos de Villa Alfredo Lorca y la Junta de Vecinos N°55 Villa Split, participando junto a la comunidad el Seremi de Obras Públicas José Luis Hernández, Seremi de Gobierno Andro Mimica, la Directora de Obras Hidráulicas Ibis Rogel, y la inspectora fiscal de las obras Claudia Concha.

Se trata de una iniciativa declarada como Compromiso Presidencial por el Gobierno, ejecutándose la construcción en los sectores de la Población Alfredo Lorca, Villa Las Nieves y Hornillas – Manantiales, con una inversión sectorial del Ministerio de Obras Públicas de $12.490.929.875 y fecha de término para diciembre de 2026.

“Esta emblemática iniciativa complementa obras hidráulicas con paisajismo, los cuales buscan entregar un producto integral a la ciudadanía, considerando la seguridad otorgada por las obras hidráulicas dispuestas en estos cauces, con la mejora en la calidad de vida de la población aledaña, al tener espacios verdes, iluminados y seguros para promover la recreación y vida familiar”, destacó el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández.

El objetivo de las obras, que ejecuta la empresa Sicomaq Ingeniería, Construcción y Maquinaria SPA., es solucionar los problemas ocasionados por las aguas lluvias en los sectores en estudio, en todo lo referido a los cauces presentes en la Hoya Superior Llau Llau y en la Hoya Inferior Llau-Llau-D’Agostini, como resultado de la revisión de soluciones identificadas en el Plan Maestro de AALL Punta Arenas (2018) y aquellas modificadas o nuevas que derivaron de este estudio. Estas hoyas están consideradas desde el nacimiento del Estero LLau LLau, en el Canal de Trasvase, hasta su desembocadura al Estrecho de Magallanes en el sector Tres Puentes.

“La participación ciudadana bajo nuestro Gobierno es fundamental y por eso hemos hecho tres jornadas distintas bajo nuestra red de parques; en Villa Alfredo Lorca con Ríos Patagónicos, posteriormente tuvimos la posibilidad de juntarnos con las y los vecinos de Villa Las Nieves y hoy día (jueves) lo hacemos en el ELEAM para poder informar de esta red de parques que está creciendo en la Comuna de Punta Arenas y que viene a dar cumplimiento a la voluntad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric de poder recuperar espacios públicos, de entregar mejores condiciones y con esto hacer un cambio en la vida de vecinas y vecinos donde principalmente la infraestructura pública no había llegado”, destacó el Seremi de Gobierno Andro Mimica, añadiendo que  “hoy día bajo el Gobierno del Presidente Gabriel Boric esto comienza a cambiar y comienza a cambiar también la relación de los vecinos y vecinas con sus entornos y sus barrios”.

Las reuniones de participación ciudadana, fueron muy valoradas por la comunidad de los tres sectores, destacando ayer jueves la presidenta de la Junta de Vecinos número 55 Villa Split, Jeannette Colillanca, que “el parque va a llegar a la comunidad, a transformar la calidad de vida de los vecinos, de acá y de todas las personas”.

“Es súper relevante que se esté interviniendo el sector norte con áreas verdes y en este caso específicamente con el parque”, agregó la dirigente vecinal.

Chorrillo Magdalena

Cabe destacar que la construcción de la red de parques urbanos asociados a las obras del Proyecto Mejoramiento Capacidad Hidráulica y Obras de Regulación, considera una cuarta obra en el sector de Chorrillo Magdalena, estimándose el llamado a licitación para su concreción para el primer trimestre de 2026.


aguasmagallanesobras

IMPORTANTE AVANCE DE NUEVA RED DE RECOLECCIÓN SANITARIA EN SECTOR NORTE DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PALACIO MONTES ABRIÓ SUS PUERTAS EN EL DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL

Leer Más

La Municipalidad de Punta Arenas realizó el recorrido “Tras las huellas del pasado, iniciativa que permitió a 70 personas conocer la historia y arquitectura de los principales edificios que rodean la Plaza Muñoz Gamero.


La Municipalidad de Punta Arenas realizó el recorrido “Tras las huellas del pasado, iniciativa que permitió a 70 personas conocer la historia y arquitectura de los principales edificios que rodean la Plaza Muñoz Gamero.


PL 6
nuestrospodcast
IMG_7570

AVANZA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES URBANOS EN PUNTA ARENAS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Capacitación observadores cientificos de campo a personal Tercera Zona Naval 1

FAREROS Y METEORÓLOGOS DE LA TERCERA ZONA NAVAL SON CAPACITADOS POR EL CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS COMO OBSERVADORES CIENTÍFICOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
defensoria

SEREMI DE HACIENDA INVITA A LAS ÚLTIMAS CHARLAS DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA DE LA DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
WhatsApp Image 2025-10-24 at 3

Y TÚ ¿QUÉ OPINAS? ESTUDIANTES DEL LICEO SARA BRAUN PRESENTAN "FERIA MENTE Y CUERPO EN EQUILIBRIO"

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales