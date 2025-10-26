AVANZA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES URBANOS EN PUNTA ARENAS

La Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, realizó esta semana tres actividades de participación ciudadana para abordar junto a la comunidad el proyecto que involucra la construcción de una red de parques urbanos asociados a las obras del “Proyecto Mejoramiento Capacidad Hidráulica y Obras de Regulación Estero Llau Llau”.

Las actividades ciudadanas se realizaron en terreno los días martes, miércoles y jueves en las Juntas de Vecinos de Villa Las Nieves, Junta de Vecinos de Villa Alfredo Lorca y la Junta de Vecinos N°55 Villa Split, participando junto a la comunidad el Seremi de Obras Públicas José Luis Hernández, Seremi de Gobierno Andro Mimica, la Directora de Obras Hidráulicas Ibis Rogel, y la inspectora fiscal de las obras Claudia Concha.

Se trata de una iniciativa declarada como Compromiso Presidencial por el Gobierno, ejecutándose la construcción en los sectores de la Población Alfredo Lorca, Villa Las Nieves y Hornillas – Manantiales, con una inversión sectorial del Ministerio de Obras Públicas de $12.490.929.875 y fecha de término para diciembre de 2026.

“Esta emblemática iniciativa complementa obras hidráulicas con paisajismo, los cuales buscan entregar un producto integral a la ciudadanía, considerando la seguridad otorgada por las obras hidráulicas dispuestas en estos cauces, con la mejora en la calidad de vida de la población aledaña, al tener espacios verdes, iluminados y seguros para promover la recreación y vida familiar”, destacó el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández.

El objetivo de las obras, que ejecuta la empresa Sicomaq Ingeniería, Construcción y Maquinaria SPA., es solucionar los problemas ocasionados por las aguas lluvias en los sectores en estudio, en todo lo referido a los cauces presentes en la Hoya Superior Llau Llau y en la Hoya Inferior Llau-Llau-D’Agostini, como resultado de la revisión de soluciones identificadas en el Plan Maestro de AALL Punta Arenas (2018) y aquellas modificadas o nuevas que derivaron de este estudio. Estas hoyas están consideradas desde el nacimiento del Estero LLau LLau, en el Canal de Trasvase, hasta su desembocadura al Estrecho de Magallanes en el sector Tres Puentes.

“La participación ciudadana bajo nuestro Gobierno es fundamental y por eso hemos hecho tres jornadas distintas bajo nuestra red de parques; en Villa Alfredo Lorca con Ríos Patagónicos, posteriormente tuvimos la posibilidad de juntarnos con las y los vecinos de Villa Las Nieves y hoy día (jueves) lo hacemos en el ELEAM para poder informar de esta red de parques que está creciendo en la Comuna de Punta Arenas y que viene a dar cumplimiento a la voluntad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric de poder recuperar espacios públicos, de entregar mejores condiciones y con esto hacer un cambio en la vida de vecinas y vecinos donde principalmente la infraestructura pública no había llegado”, destacó el Seremi de Gobierno Andro Mimica, añadiendo que “hoy día bajo el Gobierno del Presidente Gabriel Boric esto comienza a cambiar y comienza a cambiar también la relación de los vecinos y vecinas con sus entornos y sus barrios”.

Las reuniones de participación ciudadana, fueron muy valoradas por la comunidad de los tres sectores, destacando ayer jueves la presidenta de la Junta de Vecinos número 55 Villa Split, Jeannette Colillanca, que “el parque va a llegar a la comunidad, a transformar la calidad de vida de los vecinos, de acá y de todas las personas”.

“Es súper relevante que se esté interviniendo el sector norte con áreas verdes y en este caso específicamente con el parque”, agregó la dirigente vecinal.

Chorrillo Magdalena

Cabe destacar que la construcción de la red de parques urbanos asociados a las obras del Proyecto Mejoramiento Capacidad Hidráulica y Obras de Regulación, considera una cuarta obra en el sector de Chorrillo Magdalena, estimándose el llamado a licitación para su concreción para el primer trimestre de 2026.



