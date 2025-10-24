Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

24 de octubre de 2025

COORDINADORES PIE COMPARTEN EXPERIENCIAS EN RED DE TRABAJO QUE IMPULSA EL SLEP MAGALLANES

​Las sesiones de la red son periódicas y fomentan el análisis conjunto de los profesionales de diversos temas relevantes en su trabajo, así como la posibilidad de compartir experiencias exitosas que se puedan replicar en las escuelas.

redPIE

​El fortalecimiento de las prácticas pedagógicas para contribuir a una mejor calidad del servicio educativo es uno de los objetivos del trabajo en red que impulsa el Servicio Local de Educación Pública Magallanes y que involucra a profesionales de diversos ámbitos de la enseñanza.

 
Una de estas redes es la que reúne a los coordinadores y coordinadoras de los Programas de Integración Escolar (PIE) que se distribuyen en 40 establecimientos educacionales y que involucran a más de 3 mil niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.

 
Las sesiones de la red son periódicas y fomentan el análisis conjunto de los profesionales de diversos temas relevantes en su trabajo, así como la posibilidad de compartir experiencias exitosas que se puedan replicar en las escuelas.
Jimena Crisóstomo, encargada de inclusión educativa en la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP Magallanes, comentó que “en las reuniones de la red trabajamos temas tan importantes como la Ley TEA y conocemos estrategias innovadoras desde las prácticas inclusivas”.

 
En la última reunión de la red de coordinadores PIE los profesores de educación diferencial de la Escuela Capitán Arturo Prat Chacón, Roberto Meliñir y Karen Ovando expusieron sobre una experiencia que desarrollan en la escuela, que bautizaron como “Puente inclusivo”, y que implementaron este año para otorgar más tiempo en aula de recursos a estudiantes del primer ciclo básico.

junjimagallanesmaterial

MATERIAL DIDÁCTICO POR MÁS DE $63 MILLONES BENEFICIA A NIÑAS Y NIÑOS DE LA JUNJI MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ 205 SUBVENCIONES DURANTE ESTE AÑO

Leer Más

​Este jueves, organizaciones sociales recibieron los últimos 18 cheques del 2025, por un monto superior a los $12 millones.

​Este jueves, organizaciones sociales recibieron los últimos 18 cheques del 2025, por un monto superior a los $12 millones.

SD 2
nuestrospodcast
redPIE

COORDINADORES PIE COMPARTEN EXPERIENCIAS EN RED DE TRABAJO QUE IMPULSA EL SLEP MAGALLANES

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
redPIE

COORDINADORES PIE COMPARTEN EXPERIENCIAS EN RED DE TRABAJO QUE IMPULSA EL SLEP MAGALLANES

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
parqueestrechopatrimonio

ESTE DOMINGO: PARQUE DEL ESTRECHO INVITA A REDESCUBRIR LA HISTORIA SUMÁNDOSE AL DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
BIENVENIDA

EN MAGALLANES PRESENTAN “MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS” Y OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN ENTRE LA ACADEMIA E INDUSTRIA SALMONICULTORA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta