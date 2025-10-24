COORDINADORES PIE COMPARTEN EXPERIENCIAS EN RED DE TRABAJO QUE IMPULSA EL SLEP MAGALLANES

​El fortalecimiento de las prácticas pedagógicas para contribuir a una mejor calidad del servicio educativo es uno de los objetivos del trabajo en red que impulsa el Servicio Local de Educación Pública Magallanes y que involucra a profesionales de diversos ámbitos de la enseñanza.



Una de estas redes es la que reúne a los coordinadores y coordinadoras de los Programas de Integración Escolar (PIE) que se distribuyen en 40 establecimientos educacionales y que involucran a más de 3 mil niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.



Las sesiones de la red son periódicas y fomentan el análisis conjunto de los profesionales de diversos temas relevantes en su trabajo, así como la posibilidad de compartir experiencias exitosas que se puedan replicar en las escuelas.

Jimena Crisóstomo, encargada de inclusión educativa en la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP Magallanes, comentó que “en las reuniones de la red trabajamos temas tan importantes como la Ley TEA y conocemos estrategias innovadoras desde las prácticas inclusivas”.



En la última reunión de la red de coordinadores PIE los profesores de educación diferencial de la Escuela Capitán Arturo Prat Chacón, Roberto Meliñir y Karen Ovando expusieron sobre una experiencia que desarrollan en la escuela, que bautizaron como “Puente inclusivo”, y que implementaron este año para otorgar más tiempo en aula de recursos a estudiantes del primer ciclo básico.



