EL BÁSQUETBOL SE TOMA ESTE FIN DE SEMANA: INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA EL III CAMPUS MUNICIPAL DE BASQUETBOL Y VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETBOL, EDICIÓN 3X3

​La mañana de este miércoles, se realizó en dependencias de la alcaldía de nuestra ciudad el lanzamiento oficial del III Campus Municipal de Básquetbol y el VI Campeonato Municipal de Básquetbol – Edición 3x3, iniciativas impulsadas por la Fundación Municipal de Deportes de Punta Arenas que buscan continuar fortaleciendo el desarrollo del básquetbol formativo en la comuna y aprovechar el creciente interés por la modalidad 3x3, disciplina que ha ganado protagonismo en el escenario internacional.



El Campus Municipal de Básquetbol, en su tercera versión, se llevará a cabo el sábado 25 de octubre, mientras que el VI Campeonato Municipal de 3x3 se desarrollará el domingo 26, ambos en el Gimnasio del Colegio Charles Darwin de Punta Arenas, ubicado en calle Manantiales N° 0314. En el recinto, se instalará la cancha oficial 3x3 FIBA, donada por la Federación Chilena de Básquetbol (FEBACHILE) a la Fundación de Deportes, luego del exitoso 3x3 Youth Nations League realizado en la ciudad durante el mes de julio.



Esta cancha, de estándar internacional, junto con una jirafa profesional también donada, permitirá que los deportistas locales vivan la experiencia de entrenar y competir en un espacio idéntico a los utilizados en torneos oficiales de FIBA, marcando un nuevo hito en el desarrollo del básquetbol local.



El campus está dirigido a deportistas de las categorías Sub 13 (nacidos en 2012, 2013 y 2014) y Sub 15 (nacidos en 2010 y 2011), tanto damas como varones, sin importar su nivel de habilidad, con el objetivo de ofrecer un espacio de aprendizaje con alto nivel técnico. Durante la jornada, los participantes podrán mejorar su técnica, aprender estrategias del formato 3x3 y fortalecer valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la sana competencia.



En esta edición, la instrucción técnica del Campus estará a cargo del seleccionado nacional Daniel Arcos Obando, medallista Odesur 2022 y Panamericano 2023, referente del básquetbol chileno y uno de los principales exponentes nacionales del 3x3. Junto a él, participará Vicente Huaico, profesor de Educación Física y jugador profesional, quien colaborará en las tareas metodológicas y de acompañamiento técnico.



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, presente en el lanzamiento de estas actividades, destacó la importancia de este Campus y Campeonato, como excelentes oportunidades de aprendizaje y desarrollo para los deportistas locales:



“Por tercer año contamos con un campus que es una excelente oportunidad para que nuestros jugadores y jugadoras puedan vincularse con seleccionados nacionales de básquetbol, compartir técnicas, pero también vivir lo que es la experiencia. El 3x3 es una disciplina que en nuestra ciudad tuvo un importante auge, tras el 3x3 Youth Nations League celebrado en el mes de julio, en que la Fundación trabajó junto a la Federación de básquetbol de Chile, y fue un campeonato clasificatorio internacional, y que generó un gran interés por este deporte, y también gracias a este esfuerzo tenemos una cancha oficial que fue donada a nuestra municipalidad.”



“Por eso invitamos a los deportistas Sub 13 y Sub 15 a que se inscriban en este III Campus y VI Campeonato, Las inscripciones se reciben hasta el día viernes.” Cerró el alcalde, extendiendo una invitación a los deportistas locales.

En tanto, Jonathan Mansilla, Director ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes valoró la oportunidad que este campus y campeonato representan para los jóvenes de la comuna, especialmente considerando la incorporación del formato 3x3 y el uso de infraestructura con estándares internacionales:



“Estamos muy contentos de continuar con esta tradición de realizar los campeonatos de 3x3 y también los campus de basquetbol. Esta vendría a ser la tercera edición, y tiene como particularidad que se van a realizar ambas actividades en simultaneo. Particularmente el día sábado 25 el campus, y el día domingo 26 con los mismos inscritos, se va a realizar el campeonato de 3x3. Esto con la novedad de que se va a realizar en la cancha oficial que fue donada por la Federación en el marco de la Liga de las Naciones.”



“En esta oportunidad contaremos con Daniel Arcos y Vicente Huaico, seleccionados chilenos en categoría todo competidor de 3x3, lo cual nos pone muy contentos porque permite que nuestros deportistas jóvenes puedan conocer las vivencias de estos deportistas, jugar con ellos, aprender de ellos, lo cual es sumamente valioso.” Expresó Mansilla.





Durante la presentación, también se recordó que el Campus Municipal de Básquetbol se ha desarrollado exitosamente durante los últimos dos años, en 2023 y 2024, consolidándose como una instancia de aprendizaje y motivación para las categorías formativas. En su versión anterior, la actividad contó con la participación de destacados deportistas nacionales como Carlos Lauler Zañartu y Sebastián “Chapa” Suárez, quienes compartieron sus experiencias con los jóvenes participantes.





Esta nueva edición busca mantener ese espíritu de formación y crecimiento, incorporando el formato 3x3, que ofrece un juego más rápido, dinámico y con reglas simplificadas, ideales para potenciar la toma de decisiones y el trabajo colectivo. Su inclusión responde al entusiasmo generado tras la exitosa realización del torneo internacional FIBA 3x3 Nations League en la ciudad, evento que dejó como legado no solo la cancha oficial, sino también un renovado interés en el baloncesto local.



El domingo 26 de octubre, el Campus dará paso al VI Campeonato Municipal de Básquetbol 3x3, instancia competitiva en la que los participantes podrán aplicar los conocimientos adquiridos durante la jornada anterior. El campeonato comenzará a las 10:00 horas y busca reunir a un gran número de deportistas, distribuidos en equipos. El programa completo de competencia será informado una vez finalizado el proceso de inscripción.



Inscripciones abiertas y gratuitas.



Las inscripciones para ambas actividades son gratuitas y se realizan por equipos de cuatro deportistas, a través un formulario digital disponible en el siguiente enlace:



​https://forms.gle/V5sbgmiirYtgNKXc8​



Así mismo, las bases pueden ser revisadas por medio del siguiente enlace:



​https://drive.google.com/file/d/1yBKwZs4YL715zQeBG8RcYpW9UHLjTKWN/view?usp=drive_link​



Tanto las bases como el formulario de inscripción, se encuentran disponibles en las redes sociales y página web oficial de la Fundación Municipal de Deportes de Punta Arenas.



Las inscripciones deben ser completadas por un adulto responsable, indicando los datos de los jugadores que componen cada equipo, y la autorización correspondiente. El plazo para inscribirse se mantendrá abierto hasta este viernes 24.

De acuerdo con los organizadores, cada participante del campus recibirá un estímulo por su participación, mientras que en el campeonato se entregará un trofeo al equipo campeón de cada categoría, reconociendo el esfuerzo y desempeño de los jóvenes deportistas. Se busca que los jóvenes deportistas de la comuna aprovechen esta oportunidad de aprendizaje y desarrollo deportivo en un entorno profesional y seguro, que contará además con profesionales e implementación de primer nivel para desarrollar ambas actividades.



Con esta doble jornada, la Fundación Municipal de Deportes de Punta Arenas reafirma su compromiso con la promoción del deporte, el desarrollo de nuevas disciplinas y la creación de espacios de encuentro que fortalezcan la identidad deportiva de la ciudad.



Para más información y actualizaciones, pueden seguirnos en nuestras redes sociales @Fundepuq o visitar nuestra página web oficial www.fundepuq.cl.







