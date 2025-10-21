ABREN NUEVA POSTULACIÓN AL SUBSIDIO AL CONSUMO DE GAS NATURAL 2025 EN PORVENIR

​La Delegación Presidencial Regional de Magallanes, en coordinación con las municipalidades de la región y con el apoyo del Gobierno Central, informó la apertura de una nueva ventana de postulación al Subsidio al Consumo de Gas Natural 2025, iniciativa que busca aliviar los gastos de calefacción en los hogares más vulnerables de la comuna de Porvenir.



Este beneficio, impulsado por el Gobierno de Chile, tiene como objetivo apoyar a las familias que utilizan gas natural domiciliario, un recurso esencial dadas las condiciones climáticas de la provincia de Tierra del Fuego.



El subsidio consiste en un aporte mensual fijo, aplicado directamente como descuento en la boleta del servicio de gas natural. El monto varía según la época del año: de noviembre a marzo, el beneficio alcanza hasta $8.640 y desde abril a octubre, el aporte puede llegar hasta $18.720.



Quienes podrán acceder a este subsidio son personas mayores, personas con discapacidad severa, así como cuidadoras o cuidadores acreditados en el Registro Social de Hogares (RSH) que, por sus labores de cuidado permanente, no pueden acceder a empleos remunerados, además, todos los postulantes deben ser residentes de la comuna de Porvenir.



El delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto señaló “de acuerdo a lo que se nos solicitó difundir, respecto a los requisitos de ingreso, para hogares de un integrante, el ingreso per cápita debe ser igual o inferior a $448.008 -equivalente a 2 PGU- y para hogares de dos o más integrantes, el ingreso ingreso per cápita debe ser igual o inferior a $224.004”, detalló la autoridad, aludiendo a la información entregada por la Municipalidad de Porvenir, a cargo de entregar este beneficio.



El proceso de postulación requiere contar con toda la documentación solicitada para validar correctamente el beneficio, desde el Registro Social de Hogares; la Cédula de identidad; la ultima liquidación de pensión; la credencial de discapacidad (si aplica) y las tres últimas boletas de gas pagadas.



Desde la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego destacaron la importancia de este apoyo y agradecieron “el compromiso de las instituciones y de la comunidad en asegurar que este beneficio llegue efectivamente a quienes más lo necesitan”.



Para consultas o coordinación, las y los interesados pueden comunicarse con la oficina de Dideco de la Municipalidad de Porvenir.



