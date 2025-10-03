Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

3 de octubre de 2025

CORAZÓN BARCO CONTINÚA SU TRAVESÍA CULTURAL Y DESEMBARCA EN PORVENIR

El proyecto es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

tallerescorazon
Este fin de semana, los días sábado 04 y domingo 05 de octubre de 2025, la comuna de Porvenir recibirá los Laboratorios de Poesía y Narrativas Visuales del Territorio "Corazón Barco", una iniciativa que cruza escritura, visualidad y expresión escénica para abrir espacios de creación artística y encuentro comunitario. Las actividades se desarrollarán en el Cinema Porvenir (Señoret #790) y son completamente gratuitas. El proyecto es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

En su recorrido por la región, Corazón Barco ya ha tenido importantes hitos. En Punta Arenas, los laboratorios culminaron con una muestra abierta a la comunidad que destacó por su espíritu colectivo. Posteriormente, en Puerto Williams, la experiencia logró una convocatoria intergeneracional, reuniendo a vecinas y vecinos en talleres de poesía, visualidad y expresión que finalizaron con una muestra comunitaria a las 19:00 horas, donde se compartieron creaciones poéticas, collages y ejercicios escénicos, poniendo en valor la creatividad local en la comuna más austral del mundo.

Ahora es el turno de Porvenir, que podrá participar en los tres laboratorios guiados por destacados artistas:

✒️ Escritura Poética – Roxana Palma
🎨 Poesía Visual & Autopublicación – Natalia Sánchez
🎭 Performatividad y Expresión – Andrés Guzmán
🗣️ "Para nosotras y nosotros ha sido muy emocionante ver cómo la comunidad se ha apropiado de los talleres en cada localidad. En Punta Arenas y Puerto Williams vivimos una experiencia con gran convocatoria y una muestra final que puso en valor la expresiones locales. Ahora en Porvenir esperamos seguir ampliando este tejido colectivo, logrando extender nuestra propuesta a localidades aisladas", señaló Natalia Sánchez Zamorano, artista y responsable del proyecto.

El proyecto también cuenta con el apoyo y financiamiento del Fondo de Fortalecimiento a Organizaciones de Interés Público 2025 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, con la colaboración de la Compañía de Teatro La Canalla, Teatro Cinema Porvenir, Comitè Cultural de Puerto Williams,TABSA y DAP.

Las actividades buscan seguir ampliando la reflexión y la creación en torno a la memoria, la identidad y las problemáticas socioambientales del territorio austral.

🔗 Inscripciones gratuitas aquí: forms.gle/eFsG6dsboEjMipK59

El recorrido del proyecto continuará en octubre en la comuna de Primavera y Puerto Natales, para culminar con la publicación de una antología poética y performativa, que reunirá los aportes de participantes de toda la región de Magallanes.


4200 KM_Foto Andrea de la Fuente REDIMENSIONADA

CARTELERA CULTURAL 4 DE OCTUBRE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CORMUPA REAFIRMA COMPROMISO CON EL DEBIDO PROCESO Y RESPONDE A DECLARACIONES DE GREMIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Leer Más

​Desde la Corporación lamentaron que se emitan juicios públicos respecto de un proceso sumarial en curso, y reiteraron que todas las acciones se han desarrollado conforme a los criterios establecidos por la Contraloría.

​Desde la Corporación lamentaron que se emitan juicios públicos respecto de un proceso sumarial en curso, y reiteraron que todas las acciones se han desarrollado conforme a los criterios establecidos por la Contraloría.

cormupas
nuestrospodcast
balance institucional 2

REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL DESTACA AVANCES DURANTE SU PRIMER BALANCE INSTITUCIONAL

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
AL7A9250

ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y SALUDABLE, ¿CUÁNDO?

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-10-03 at 4

CARABINEROS DE MAGALLANES: BALANCE DE ACTIVIDADES, SEGURIDAD Y PROYECCIONES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
encargadoconvivencia

ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO INVITA A CONVERSATORIO INTERNACIONAL SOBRE ESPACIOS MULTISENSORIALES EN EDUCACIÓN ESTE PRÓXIMO 8 DE OCTUBRE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909