CORAZÓN BARCO CONTINÚA SU TRAVESÍA CULTURAL Y DESEMBARCA EN PORVENIR

Este fin de semana, los días sábado 04 y domingo 05 de octubre de 2025, la comuna de Porvenir recibirá los Laboratorios de Poesía y Narrativas Visuales del Territorio "Corazón Barco", una iniciativa que cruza escritura, visualidad y expresión escénica para abrir espacios de creación artística y encuentro comunitario. Las actividades se desarrollarán en el Cinema Porvenir (Señoret #790) y son completamente gratuitas. El proyecto es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

En su recorrido por la región, Corazón Barco ya ha tenido importantes hitos. En Punta Arenas, los laboratorios culminaron con una muestra abierta a la comunidad que destacó por su espíritu colectivo. Posteriormente, en Puerto Williams, la experiencia logró una convocatoria intergeneracional, reuniendo a vecinas y vecinos en talleres de poesía, visualidad y expresión que finalizaron con una muestra comunitaria a las 19:00 horas, donde se compartieron creaciones poéticas, collages y ejercicios escénicos, poniendo en valor la creatividad local en la comuna más austral del mundo.

Ahora es el turno de Porvenir, que podrá participar en los tres laboratorios guiados por destacados artistas:

✒️ Escritura Poética – Roxana Palma

🎨 Poesía Visual & Autopublicación – Natalia Sánchez

🎭 Performatividad y Expresión – Andrés Guzmán

🗣️ "Para nosotras y nosotros ha sido muy emocionante ver cómo la comunidad se ha apropiado de los talleres en cada localidad. En Punta Arenas y Puerto Williams vivimos una experiencia con gran convocatoria y una muestra final que puso en valor la expresiones locales. Ahora en Porvenir esperamos seguir ampliando este tejido colectivo, logrando extender nuestra propuesta a localidades aisladas", señaló Natalia Sánchez Zamorano, artista y responsable del proyecto.

El proyecto también cuenta con el apoyo y financiamiento del Fondo de Fortalecimiento a Organizaciones de Interés Público 2025 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, con la colaboración de la Compañía de Teatro La Canalla, Teatro Cinema Porvenir, Comitè Cultural de Puerto Williams,TABSA y DAP.

Las actividades buscan seguir ampliando la reflexión y la creación en torno a la memoria, la identidad y las problemáticas socioambientales del territorio austral.

El recorrido del proyecto continuará en octubre en la comuna de Primavera y Puerto Natales, para culminar con la publicación de una antología poética y performativa, que reunirá los aportes de participantes de toda la región de Magallanes.

