16 de noviembre de 2025
DESDE MADRID, ESPAÑA CHILENA JOSEFINA VARGAS SE REFIERE A CÓMO SE VIE EL PROCESO ELECCIONARIO EN ESE PAÍS
Elecciones 2025.
Indicó que hay 19 mesas habilitadas para votar y que además hay personas de pueblos cercanos que llegan hasta Madrid para emitir su voto. Se manifestó encantada de poder participar.
CANDIDATOS, AC A PARDOW Y RECLAMOS REGIONALES: LAS CLAVES DEL DISCURSO DEL BORIC DESDE SU LOCAL DE VOTACIÓN EN PUNTA ARENAS
El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.
El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.