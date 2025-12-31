SEREMI DE EDUCACIÓN EN MAGALLANES DESCARTA ARBITRARIEDADES EN DESPIDOS A PROFESORES DEL SLEP "VIENE POR UNA DEFINICIÓN EN LA LEY DE PRESUPUESTO 2026"

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Educación de Magallanes, Valentín Aguilera Gómez, conversó sobre diversos temas relevantes para el sistema educativo regional, abordando tanto desafíos presupuestarios como avances en inversión, programas ministeriales y actividades culturales y estudiantiles.

Uno de los puntos centrales fue la situación del eventual despido de profesores en Magallanes de cara al año 2026, contexto en el cual la autoridad explicó que esta situación responde a definiciones que se discutirán a nivel nacional. Al respecto, precisó que “viene por una definición en la ley de presupuesto 2026 un ajuste en los SLEP”, aclarando que se trata de un escenario asociado a decisiones presupuestarias y no a medidas arbitrarias a nivel regional.

En la instancia, Aguilera también se refirió al Plan de Reactivación Educativa impulsado por el Ministerio de Educación, destacando su importancia para fortalecer los aprendizajes, la asistencia escolar y el bienestar de las comunidades educativas, junto con relevar las inversiones en infraestructura educativa ejecutadas durante el año 2025 en distintos establecimientos de la región.

Asimismo, el seremi subrayó la relevancia del PEDZE en materia educacional, enfatizando el impacto que estos instrumentos tienen en territorios como Magallanes. En ese contexto, señaló que “son más de 78 mil millones de pesos en una cartera de proyectos en materia de educación”, recursos destinados a mejorar condiciones educativas, infraestructura y oportunidades para estudiantes de la región.

Durante la conversación también se destacó la realización de las Ferias Literarias “Vendaval Cultural” 2025, las que se desarrollaron en diferentes comunas de Magallanes, promoviendo la lectura, la cultura y el acceso a actividades artísticas para niños, jóvenes y familias.

Finalmente, Aguilera abordó la entrega de los resultados de la PAES y los procesos de postulación a la educación superior, junto con informar sobre iniciativas proyectadas para el 2026, como los Campamentos de Inglés y las Colonias de Verano de Junaeb, programas orientados a fortalecer aprendizajes, habilidades y el desarrollo integral de estudiantes durante el período estival.

