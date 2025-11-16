16 de noviembre de 2025
CANDIDATO A DIPUTADO CARLOS BIANCHI DESTACÓ EL DESARROLLO DEL PROCESO ELECCIONARIO
Elecciones 2025.
Carlos Bianchi dijo sentirse esperanzado, pero con la tranquilidad del buen trabajo que ha realizado.
Magallanes decide, Polar Comunicaciones informa.
