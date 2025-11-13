JUAN SRDANOVIC ARCOS LLAMA A INSTAURAR EL 22 DE DICIEMBRE COMO EL "DÍA DEL VETERANO"

El candidato a diputado por Magallanes, Juan Srdanovic Arcos, realizó un llamado público al Estado de Chile para instaurar oficialmente el 22 de diciembre como el "Día del Veterano", con el objetivo de rendir un justo homenaje a los hombres y mujeres que, en distintos momentos de la historia nacional, respondieron al llamado del deber y estuvieron dispuestos a entregar su vida por la patria.





Srdanovic destacó que, en particular, los veteranos del año 1978, que fueron movilizados ante el inminente conflicto con Argentina por el diferendo del Beagle, han sido olvidados e invisibilizados por el Estado. "Muchos de ellos, hoy viven en condiciones precarias, sin acceso a una vivienda digna, ni reconocimiento alguno por el sacrificio y la disposición que mostraron en aquellos días difíciles. Es una deuda moral que Chile tiene con ellos", señaló.





El candidato y también abogado recordó que el país ha sido capaz de establecer programas de reparación y reconocimiento para distintos grupos, como los presos políticos, que permitieron a muchos acceder a beneficios habitacionales y sociales. "Si el Estado tuvo la sensibilidad de reparar a quienes fueron víctimas de la dictadura, también debe tenerla con aquellos que, con patriotismo, se pusieron el uniforme para defender nuestra soberanía. Ellos no buscaron privilegios, sino cumplir con su deber y, por eso, merecen un reconocimiento equivalente", enfatizó.





Srdanovic añadió que el 22 de diciembre de 1978 no debe ser una fecha más en el calendario, sino una jornada de reflexión nacional, memoria y gratitud, que sirva para unir a los chilenos en torno al valor del servicio y el amor a la patria. "Ese día miles de compatriotas, desde Arica hasta Magallanes, se prepararon para una guerra que, finalmente, no ocurrió, pero cuya amenaza marcó profundamente a una generación entera. Ellos demostraron disciplina, coraje y lealtad al país. Hoy, más de cuatro décadas después, siguen esperando justicia y reconocimiento", expresó.





Finalmente, el candidato subrayó que esta iniciativa no busca dividir, sino reconstruir los lazos de unidad y respeto hacia quienes han servido al país. "Es momento de que Chile mire con gratitud a sus veteranos. Ellos representan lo mejor de nosotros: el compromiso, la entrega y el amor por la tierra que nos vio nacer. Conmemorar el "El Día del Veterano" es saldar una deuda histórica y afirmar, con orgullo, que Chile no olvida a quienes lo defendieron", concluyó Srdanovic.

