16 de noviembre de 2025
CANDIDATO A DIPUTADO RICARDO HERÁNDEZ DIJO TENER CONOCIMIENTO DEL APARATAJE PÚBLICO
Elecciones 2025.
Esta es la primera vez que se presenta como candidato a diputado, manifestando su compromiso con las nuevas generaciones y con toda la región.
