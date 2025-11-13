Punta Arenas,
13 de noviembre de 2025

“MAGALLANES TIENE MUCHO QUE DECIR, SOMOS UNA REGIÓN ANTÁRTICA POR EXCELENCIA”: CANDIDATO A DIPUTADO PABLO BUSSENIUS PLANTEA UNA POLÍTICA DE ESTADO PARA LA ANTÁRTICA

Buenos días región.

pbussenius

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el candidato a diputado por la Región de Magallanes, Pablo Bussenius Cornejo, abordó diversos temas de interés nacional y regional, entre ellos la baja percepción del ambiente electoral, la seguridad pública, la necesidad de acuerdos políticos, y los desafíos de descentralización y desarrollo antártico.

Respecto al actual clima político, Bussenius comentó que “no se ha visto mucho ambiente electoral, eso quizá pueda afectar en algo la participación, espero que no”. En su análisis sobre los recientes procesos constitucionales, añadió que “tenemos la experiencia reciente de cuando se hizo el primer proceso constituyente se tuvo un fracaso, a continuación la derecha hizo lo propio y hubo otro fracaso constitucional”, destacando que frente a ello “es importante la política de acuerdos”.

En materia de seguridad y justicia, el candidato se refirió a la llamada “puerta giratoria”, señalando que “tenemos un código penal y se han dictado leyes donde no existen coherencia, no hay una mirada conjunta, hay desproporciones en algunas penas”. Añadió que “sería importante tener un nuevo código penal, pero la realidad de aquello está bastante lejana”. Sobre el combate a la delincuencia, Bussenius sostuvo que “la delincuencia no se combate con eslóganes o frases rimbombantes, finalmente pasan los gobiernos de distintos signos y no se ven mejoras significativas”, subrayando la necesidad de invertir y fortalecer a las policías y equipos investigativos.

Consultado por la situación de seguridad en la región, planteó que “necesitamos mayores recursos para las policías y fiscalías, el número de fiscales en Magallanes es bastante bajo”. Según explicó, “este es un reclamo permanente y la respuesta siempre es la misma: que la dotación es la necesaria para la cantidad de delitos que hay en la región”. Valoró además la posibilidad de que avance el proyecto de contar con una escuela de formación de Carabineros en Magallanes y advirtió sobre “problemas con los pasos fronterizos, junto con pasos no identificados”.

En el plano político, el candidato también manifestó su apoyo a la ministra Jeannette Jara, destacando que “lo que más me tiene esperanzado es la capacidad de convocatoria que ella tiene, eso es sumamente relevante, la gente ve en ella un liderazgo, un carisma especial”.

Sobre el rol de Magallanes en el ámbito geopolítico y antártico, Bussenius fue enfático: “Magallanes tiene mucho que decir, somos una región antártica por excelencia, es una política no de gobierno de turno, tiene que ser una política de Estado”, afirmando que el país debe “hacer valer este reconocimiento”.

Finalmente, abordó los desafíos de descentralización, afirmando que “han habido hitos importantes, pero debemos acelerar el proceso, es lo que demandan las regiones”. Cuestionó la vigencia de la figura del delegado presidencial, señalando que “el gobernador debería ser la figura relevante, así lo planteaba desde un principio este plan de descentralización”. En esa línea, insistió en avanzar en el reconocimiento de las particularidades regionales, agregando que “no es lo mismo vivir en Puerto Williams que en Punta Arenas”, y que el costo de vida debe reflejarse en instrumentos como el Registro Social de Hogares.



EN MAGALLANES SOLO UN 25% DE LAS PERSONAS SABE QUE TIENE DIABETES

DOTACIÓN ANTÁRTICA DEL EJÉRCITO CONQUISTA EL MONTE JACQUINOT TRAS SEIS AÑOS: UN DESAFÍO MARCADO POR EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA PREPARACIÓN

​La expedición comenzó con un recorrido de ocho kilómetros en motos de nieve desde la BAE hasta la base del cerro, donde se instaló un campamento base.

​La expedición comenzó con un recorrido de ocho kilómetros en motos de nieve desde la BAE hasta la base del cerro, donde se instaló un campamento base.

HYST CIERRA EXITOSAMENTE SU PROYECTO RED ASOCIATIVA JUNTO A CORFO, IMPULSANDO LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO MAGALLÁNICO

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

Feria Mujeres 6

“MUJERES QUE EMPRENDEN”: TALENTO, ESFUERZO Y AUTONOMÍA ECONÓMICA SE DAN CITA EN ZONA FRANCA

australis10

EN PUERTO NATALES: AUSTRALIS CONMEMORA UNA DÉCADA DE OPERACIONES EN MAGALLANES

resonadormagnetico

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REALIZA MANTENCIÓN CORRECTIVA DE SU RESONADOR MAGNÉTICO