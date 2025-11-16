TRANSPORTE EN MAGALLANES OPERA CON NORMALIDAD: SEREMI ALEJANDRO GOIC DESTACA REFUERZOS URBANOS Y RURALES EN ESTA JORNADA DE ELECCIONES

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes, Alejandro Goic Barría, entregó un completo balance sobre el funcionamiento del transporte público urbano y rural en la región, destacando el monitoreo permanente y el refuerzo de servicios dispuesto para la jornada.

Goic explicó que “nosotros desde el Ministerio de Transportes hemos estado en terreno desde muy temprano monitoreando a la flota en transporte urbano y rural”, enfatizando que el equipo ha realizado seguimiento desde las primeras horas para asegurar una operación adecuada. En esa línea, señaló que “nos encontramos bastante satisfechos de cómo se ha desenvuelto el transporte en nuestra ciudad”, valorando el comportamiento de la flota y la respuesta de los operadores.

El seremi detalló además que el Ministerio ha establecido medidas especiales para fortalecer la conectividad en los distintos sectores. “Desde el Ministerio de Transportes trabajamos de manera activa, para tener refuerzo en el transporte para la comunidad en lo urbano y rural”, afirmó, destacando que en el caso de las zonas rurales “vamos a contar con 4 buses al ahora en frecuencia y recorrido”, lo que permitirá mejorar los traslados durante el día.

Respecto al inicio de operaciones, Goic precisó que el transporte público comenzó a funcionar desde las 7 de la mañana, incrementándose la presencia de buses durante el transcurso de la jornada. Según indicó, se espera un mayor flujo de pasajeros durante el horario peak entre las 11 y 17 horas, por lo que las empresas han reforzado sus flotas para asegurar continuidad y frecuencia.

El seremi reiteró que el monitoreo continuará durante todo el día, con equipos desplegados en distintos puntos de Magallanes para verificar el correcto funcionamiento del sistema y responder a las necesidades de la comunidad.

