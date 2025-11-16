Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

16 de noviembre de 2025

TRANSPORTE EN MAGALLANES OPERA CON NORMALIDAD: SEREMI ALEJANDRO GOIC DESTACA REFUERZOS URBANOS Y RURALES EN ESTA JORNADA DE ELECCIONES

Elecciones 2025. ​

66838a6c-4fbd-4436-af3d-842701c627c6

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes, Alejandro Goic Barría, entregó un completo balance sobre el funcionamiento del transporte público urbano y rural en la región, destacando el monitoreo permanente y el refuerzo de servicios dispuesto para la jornada.

Goic explicó que “nosotros desde el Ministerio de Transportes hemos estado en terreno desde muy temprano monitoreando a la flota en transporte urbano y rural”, enfatizando que el equipo ha realizado seguimiento desde las primeras horas para asegurar una operación adecuada. En esa línea, señaló que “nos encontramos bastante satisfechos de cómo se ha desenvuelto el transporte en nuestra ciudad”, valorando el comportamiento de la flota y la respuesta de los operadores.

El seremi detalló además que el Ministerio ha establecido medidas especiales para fortalecer la conectividad en los distintos sectores. “Desde el Ministerio de Transportes trabajamos de manera activa, para tener refuerzo en el transporte para la comunidad en lo urbano y rural”, afirmó, destacando que en el caso de las zonas rurales “vamos a contar con 4 buses al ahora en frecuencia y recorrido”, lo que permitirá mejorar los traslados durante el día.

Respecto al inicio de operaciones, Goic precisó que el transporte público comenzó a funcionar desde las 7 de la mañana, incrementándose la presencia de buses durante el transcurso de la jornada. Según indicó, se espera un mayor flujo de pasajeros durante el horario peak entre las 11 y 17 horas, por lo que las empresas han reforzado sus flotas para asegurar continuidad y frecuencia.

El seremi reiteró que el monitoreo continuará durante todo el día, con equipos desplegados en distintos puntos de Magallanes para verificar el correcto funcionamiento del sistema y responder a las necesidades de la comunidad.


GABRIEL-BORIC-5-532x302

CANDIDATOS, AC A PARDOW Y RECLAMOS REGIONALES: LAS CLAVES DEL DISCURSO DEL BORIC DESDE SU LOCAL DE VOTACIÓN EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CANDIDATOS, AC A PARDOW Y RECLAMOS REGIONALES: LAS CLAVES DEL DISCURSO DEL BORIC DESDE SU LOCAL DE VOTACIÓN EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.

​El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.

GABRIEL-BORIC-5-532x302
nuestrospodcast
dele

DELEGADO JOSÉ RUIZ PIVCEVIC EN POLAR COMUNICACIONES: DETENCIONES, FISCALIZACIONES Y LLAMADO A REVISAR DATOS ANTES DE VOTAR EN ESTA JORNADA DE ELECCIONES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
josef

DESDE MADRID, ESPAÑA CHILENA JOSEFINA VARGAS SE REFIERE A CÓMO SE VIE EL PROCESO ELECCIONARIO EN ESE PAÍS

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
551f4ba4-3dcd-4dd2-99f1-be1cda69dde3

COMIENZA OFICIALMENTE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS CON LA INSTALACIÓN DE MESAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
santotomastopografia

CARRERA DE TOPOGRAFÍA DE SANTO TOMÁS PROMUEVE TALLER ABIERTO SOBRE DRONES Y EXPLICA VENTAJAS DE ESTUDIAR LA ESPECIALIDAD