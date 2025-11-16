16 de noviembre de 2025
CANDIDATO A DIPUTADO JUAN SRDANOVIC DESTACA LA PARTICIPACIÓN MASIVA DE VOTANTES LO QUE ATRIBUYE AL VOTO OBLIGATORIO
Elecciones 2025.
Dijo que antes con el voto voluntario lo hacían los más participativos y a veces los más exaltados y eso no era saludable para la democracia del país, ahora lo que hay es una participación masiva que va a validar los resultados.
CANDIDATOS, AC A PARDOW Y RECLAMOS REGIONALES: LAS CLAVES DEL DISCURSO DEL BORIC DESDE SU LOCAL DE VOTACIÓN EN PUNTA ARENAS
El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.
