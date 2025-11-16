16 de noviembre de 2025
ALCALDE CLAUDIO RADONICH EXPRESÓ QUE EL PROCESO SE HA DESARROLLADO NORMAL DESDE LAS PRIMERAS HORAS
Elecciones 2025.
El alcalde mencionó un hecho que se registró en el liceo Luis Alberto Barrera donde una persona se negó a ser vocal de mesa y fue detenido, siendo el único incidente.
CANDIDATOS, AC A PARDOW Y RECLAMOS REGIONALES: LAS CLAVES DEL DISCURSO DEL BORIC DESDE SU LOCAL DE VOTACIÓN EN PUNTA ARENAS
El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.
