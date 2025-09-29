“HAY UNA SENSACIÓN BASTANTE AMARGA”: ALCALDE DE PORVENIR POR CANCELACIÓN DEL RALLY DE LA HERMANDAD 2025

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, conversó con la comunidad sobre diversos temas de interés local y provincial.

Uno de los puntos centrales fue la reciente cancelación de la edición 2025 del Rally Gran Premio de la Hermandad, decisión que ha generado preocupación en Tierra del Fuego. El jefe comunal expresó que “hay una sensación bastante amarga, aun no está clara el tema de la cancelación por ambos lados, pero hay una claridad de que este evento debe seguir en el tiempo”. Recordó que la tradicional competencia solo se suspendió durante la pandemia, “ni siquiera se suspendió en el conflicto bélico en el contexto del canal Beagle”, y subrayó que “lo más importante es mantener esta fiesta épica”. En esa línea, planteó la necesidad de llegar a un consenso respecto al futuro del evento, considerando que el estado actual de los caminos pavimentados ha cambiado la dinámica del rally.

En un tono más positivo, el alcalde destacó la realización de la cuarta edición de los “Autos Locos” en Porvenir, que reunió a competidores chilenos y argentinos en una verdadera fiesta binacional. Según precisó, participaron más de 3 mil personas, consolidando la actividad como una tradición en la comuna.

Asimismo, informó sobre la reciente inauguración de dos proyectos de infraestructura: la construcción de alumbrado público en el camino Porvenir–Bahía Chilota y el mejoramiento de la multicancha en la misma zona. Ambas obras significaron una inversión superior a los $395 millones, financiados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

Otro de los puntos abordados fue el trabajo conjunto de los municipios de Tierra del Fuego. Parada resaltó que los alcaldes de Porvenir, Primavera y Timaukel avanzan en un convenio de colaboración para impulsar el desarrollo provincial.

Finalmente, se refirió a un operativo intersectorial realizado en Porvenir, enfocado en reforzar la seguridad y el control migratorio en la provincia. La acción, explicó, se suma a las medidas implementadas por el Comité Policial en la zona y refleja el compromiso del Gobierno con la seguridad ciudadana y la presencia del Estado en todas las comunas de la región.





