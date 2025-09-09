PUNTA ARENAS Y RÍO GALLEGOS LANZAN LA TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL

En una ceremonia encabezada por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se realizó este lunes, en el Salón Kawéskar del Hotel Cabo de Hornos, el lanzamiento oficial de la Tarjeta Integración Austral (IA), una herramienta de colaboración transfronteriza que busca incentivar el turismo, el comercio y la vinculación entre ambas capitales patagónicas.

La tarjeta permitirá a los residentes de Punta Arenas y Río Gallegos acceder a una red de descuentos en más de 65 comercios asociados, bajo el lema "Beneficios sin Fronteras", en áreas clave como hotelería, gastronomía y turismo local.

"La idea es abrir más espacio para que los fines de semana, con un buen descuento, pueda ser también una buena opción ir a Gallegos, que está muy bonito. Yo creo que esto es algo muy efectivo, sin costo para la municipalidad, ni de Punta Arenas ni de Gallegos, pero que da un incentivo importante a nuestras economías locales", señaló el alcalde Claudio Radonich.

El jefe comunal agregó que el trámite será más ágil para los vecinos que ya tienen la Tarjeta Punta Arenas, ya que solo será necesario migrar los datos una vez solicitada la Tarjeta IA. "Quiero señalar que físicamente se va a empezar a entregar a partir de mañana en el Teatro Municipal, desde las 15:00 horas", informó Radonich.

Por su parte, el intendente Grasso destacó: "Invitar a toda la comunidad de Punta Arenas a que pueda asistir a Río Gallegos. Tenemos diferentes eventos para compartir. Dentro de poquito, el fin de semana que viene, ya tenemos la inauguración del Planetario en la ciudad. Y también, bueno, sumamos descuentos en esta primera etapa en lo que es gastronomía y hotelería. Por eso están nuestros comerciantes acompañando esta iniciativa".

Los vecinos de Punta Arenas podrán obtener este beneficio presentando su cédula de identidad y un comprobante de domicilio o su Tarjeta Punta Arenas en los siguientes puntos de entrega: desde el 9 al 13 de septiembre, la tarjeta podrá retirarse en el Teatro Municipal "José Bohr", en horario de 15:00 a 19:00 horas; a partir del 15 de septiembre en adelante, estará disponible en Independencia 840, de 8:15 a 13:00 horas.

Desde el sector empresarial, Leandro Fadul, representante de Moma y del Restaurante Británico de Río Gallegos, señaló: "En el Patio de Comidas tenemos una oferta modular, donde cada módulo tiene sus descuentos, que van desde un mínimo del 10% hasta el 25%, dependiendo del módulo, del producto y del día". Agregó además que "en Británico Restaurant también hay descuentos, incluso un poco más elevados, así que es más beneficioso todavía".

Desde Chile, Verónica Martínez, gerente del Hotel Cabo de Hornos y anfitriona del evento, informó que "nosotros estamos con una tarifa preferencial para todos los visitantes argentinos, y además tenemos un 10% de descuento en el restaurante Faro".

Para finalizar, Grasso anunció que los vecinos de Río Gallegos que utilicen la tarjeta quedarán automáticamente inscritos en el sorteo de un automóvil cero kilómetro, que se realizará en marzo próximo.

"Esto es solo el comienzo. La meta es expandir esta red a otras ciudades patagónicas de ambos países", concluyó Radonich.

ciudad antártica.cl tarjeta.rio gallegos.gob.ar. En el caso de los visitantes argentinos que viajen a Punta Arenas, los beneficios y establecimientos adheridos pueden consultarse en el sitio web. En tanto, los turistas chilenos que deseen conocer las promociones disponibles en Río Gallegos pueden revisarlas en

La iniciativa contempla la incorporación progresiva de nuevos rubros, como salud y servicios, con miras a consolidar un sistema de beneficios integrados que fomente la movilidad y el intercambio entre los habitantes del sur de Chile y Argentina.

