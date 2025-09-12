Punta Arenas,
12 de septiembre de 2025

RADONICH EXPONE ANTE COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SE REÚNE CON PRESIDENTE DEL SENADO

​El jefe comunal advirtió sobre una inminente emergencia sanitaria por el colapso de vertederos en todo el país y pidió coordinación interministerial para avanzar en el reciclaje a gran escala.

Radonich reunión Ossandón
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, participó este miércoles en una sesión clave de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, donde presentó el Estudio de recuperación, reciclaje y valorización comunal, elaborado por Kyklos, con el apoyo de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) que revela preocupantes cifras sobre la gestión de residuos en Chile. En la misma jornada, sostuvo una reunión con el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, para abordar la urgencia del tema y buscar apoyo legislativo transversal.
 
"El 97% de las municipalidades del país participaron en este estudio y los datos son claros: estamos ad portas de una emergencia sanitaria", advirtió el alcalde Radonich. Según los resultados expuestos, en un plazo de cinco años el 40% de la basura del país llegará a vertederos colapsados, situación que ya se vive en varias comunas.
 
La autoridad comunal también enfatizó que el 80% de los residuos que actualmente se botan podrían ser reciclados o recuperados, y que el 60% de ellos son residuos orgánicos. "En un país donde hay territorios que buscan tierra fértil, como ocurre en la zona central o el norte, es inaceptable que no estemos transformando esta materia orgánica en tierra útil", sostuvo.
Sin embargo, el alcalde explicó que la actual legislación dificulta el procesamiento masivo de residuos orgánicos: "Esto no es tener un macetero, es tener volúmenes globales, importantes e industriales. Y por eso estamos pidiendo que la Comisión de Agricultura tome nota, Medio Ambiente, Salud y Transporte, para facilitar finalmente el traslado de este tipo de material que permita bajar el volumen a estos lugares (vertederos)".
 
Durante su participación en la comisión, la propuesta fue bien recibida por los parlamentarios, quienes valoraron la mirada territorial del municipio magallánico. Previamente, el alcalde se reunió con el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, para avanzar en una agenda conjunta en materia de residuos y medio ambiente.
 
Finalmente, hizo un llamado de atención respecto al caso particular de Punta Arenas, donde existe un retraso de más de cinco años por parte del Gobierno Regional (GORE) en la construcción del nuevo relleno sanitario. "Esto nos obliga a invertir más en extender la vida útil del actual vertedero. Invertir más aquí y en muchas partes para que nuestros vertederos amplíen su vida útil", indicó.


